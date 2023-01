Usain Bolt au cœur d'un scandale d'Etat, le FBI débarque

La rédaction

Champion olympique à de multiples reprises, Usain Bolt a mis la Jamaïque en émoi. L'ancienne star de l'athlétisme a été victime d'une vaste fraude financière et se retrouve ruinée. Le gouvernement jamaïcain s'est saisi de l'affaire et a fait appel au FBI pour identifier les coupables et les condamner rapidement.

Star de l'athlétisme, Usain Bolt est à la retraite depuis août 2017. Depuis, le Jamaïcain s'est essayé au football, sans véritable succès. Aujourd'hui âgé de 36 ans, l'ancien sprinteur profitait paisiblement de sa retraite. Mais sa quiétude a été perturbée par des escrocs. L'octuple champion olympique avait confié près de 11,8M€ à la société d’investissements Stocks and Securities Limited. Mais cette somme s'est mystérieusement envolée.

Usain Bolt escroqué et ruiné

Victime d'une vaste fraude financière, Usain Bolt ne compte plus que 11 000€ sur son compte selon ses avocats. Cette affaire est devenue une véritable cause nationale. Le gouvernement jamaïcain a enchaîné les prises de parole ces derniers jours. « L’angoisse de chaque individu doit être reconnue de manière égale, mais il y a un sentiment plus grand de trahison du fait qu’une icône nationale qui a apporté tant de fierté à chacun d’entre nous soit également victime de cette fraude présumée » a déclaré Andrew Holness, Premier ministre jamaïcain.

Le gouvernement jamaïcain fait appel au FBI