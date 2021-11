Athlétisme

Athlétisme : Usain Bolt envoie un gros message à... Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 novembre 2021 à 20h35 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Manchester United a réussi à rapatrier Cristiano Ronaldo. Un exploit qui comble de joie Usain Bolt. Grand supporter des Red Devils, le champion jamaïcain n'a pas tari d'éloges à l'égard de CR7.

Alors que son séjour à la Juventus ne lui convenait plus, Cristiano Ronaldo a décidé de revenir sur ses pas et de faire son retour à Manchester United. Depuis son rapatriement chez les Red Devils , CR7 enchaine les grosses performances. Ce qui n'a pas échappé à Usain Bolt, grand supporter de Manchester United. Lors d'un entretien accordé à The National News , l'homme le plus rapide de la planète a totalement validé le recrutement de Cristiano Ronaldo et lui a rendu hommage.

«Cristiano Ronaldo nous sauve à chaque match»