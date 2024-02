Athlétisme : Quiz sur Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui va arrêter sa carrière

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable de l'athlétisme depuis 15 ans, Shelly-Ann Fraser-Pryce vient d'annoncer qu'elle prendrait sa retraite à la fin des Jeux olympiques de Paris cet été. Considérée comme l'une des plus grandes sprinteuses de l'histoire, voire la meilleure, la Jamaïcaine fait partie de ces athlètes qui ont été proches de faire tomber le record du monde de la regrettée Florence Griffith-Joyner. Mais à 37 ans, l'heure est venue pour elle de faire ses adieux, elle qui aura marqué le monde de l'athlétisme tout au long de sa carrière. Le 10 Sport vous propose de revenir plus en détails sur son immense carrière.

Même sans être fan d'athlétisme, vous avez forcément vu passer Shelly-Ann Fraser-Pryce sur votre écran. Ou plutôt, il fallait bien souvent ne pas cligner des yeux et les garder bien ouverts pour ne pas louper son passage sur le 100 mètres, son épreuve phare. La Jamaïcaine est devenue maman et elle a décidé à 37 ans qu'elle allait leur consacrer plus de temps. Au cours de sa carrière au plus haut niveau, elle a tout gagné et elle a battu quelques records historiques. Et elle pourrait bien être au rendez-vous une fois de plus lors des Jeux olympiques de Paris l'été prochain. A la manière d'Usain Bolt, elle a bien souvent dominé ses adversaires...



Quiz sur la rivalité entre l'OL et l'OM https://t.co/OtYqjqfhGb pic.twitter.com/QvGNKHYu9B — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« Mon fils a besoin de moi »

En mettant sa carrière entre parenthèses pour accueillir son premier enfant en 2017, Shelly-Ann Fraser-Pryce avait ensuite connu un retour fracassant sur le circuit puisqu'elle a continué à briller. Désormais, elle souhaite prendre sa retraite pour passer du temps avec sa famille, comme elle l'a expliqué. « Mon fils a besoin de moi, avec mon mari, nous sommes ensemble depuis avant ma victoire en 2008. Il s'est sacrifié pour moi. Nous formons un partenariat, une équipe, et c'est grâce à ce soutien que je peux faire ce que je fais depuis toutes ces années. Je pense que je leur dois maintenant de faire quelque chose d'autre. Je veux montrer aux gens que l'on s'arrête quand on le décide et selon ses propres conditions » a-t-elle déclaré. Le ton est donné et le message est passé. Rendez-vous le 3 août prochain sur la ligne droite.