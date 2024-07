Paris 2024 : Karabatic se lâche avant les JO !

Arnaud De Kanel

Championne olympique en tire, l’équipe de France de handball vise une quatrième breloque dorée à Paris. Les hommes de Guillaume Gille débuteront leur parcours le 27 juillet prochain avec un choc d’entrée face au Danemark. A l’approche de cette grande échéance, Nikola Karabatic, qui prendra sa retraite à l’issue du tournoi, s’est confié.

Comme souvent, l’équipe de France de handball est l’une des plus grandes chances de médaille française aux JO et elle le sera à nouveau à Paris. Ce tournoi olympique marquera la fin d’une ère puisqu’après avoir disputé ses dernières minutes en club avec le PSG en mai dernier, Nikola Karabatic se retirera du monde professionnel. A 40 ans, le vétéran veut profiter de chaque instant.

«C'est juste fou et j'ai envie de le savourer à fond»

« Pour moi, c'est juste incroyable de pouvoir terminer ma carrière sur la plus belle des compétitions en France, à Paris, dans la ville où je vis depuis dix ans. Devant ma famille, mes amis, les fans de hand français, les fans de sport français, c'est juste incroyable. J'essaye de ne pas trop penser à tout ce qu'il y a derrière et à comment j'en suis arrivé là. Mais juste de me dire d'avoir cette chance-là, même si j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraîné pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Mais d'être là aujourd'hui, à 40 ans, dans la meilleure équipe au monde, de pouvoir encore être à ce niveau-là, c'est juste fou et j'ai envie de le savourer à fond », a déclaré le demi-centre des Bleus à L'Equipe. Karabatic veut endosser le costume de grand-frère afin de libérer les plus jeunes de la pression.

«C'est quelque chose de grandiose»

« Ah oui, je pense que même si je suis le plus vieux de l'équipe, je pense que je suis le plus heureux de toute l'équipe. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai participé à de nombreux Jeux. Je sais la joie que c'est, le bonheur, la fierté de participer à des Jeux Olympiques pour son pays et là, de le faire encore plus à Paris, chez nous, devant nos fans, nos familles, nos amis. C'est quelque chose de grandiose. Moi, je suis très heureux et j'essaie de transmettre cette joie à mes coéquipiers et de leur enlever un petit peu de pression », a ajouté Nikola Karabatic.