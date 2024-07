JO Paris 2024 - Basket : 3 choses à retenir de la préparation des Bleus de Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Bleus ont achevé leur préparation ce samedi par une défaite serrée contre l’Australie (82-83), leur quatrième revers consécutif. L’équipe de France n’a pas convaincu lors de ses six matches amicaux avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. À six jours du début de la compétition, voici ce qu’il faut retenir de la préparation de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers.

Victor Wembanyama est déjà le patron de l’équipe

À seulement 20 ans, pour sa première grande compétition internationale, Victor Wembanyama s’impose déjà comme le leader des Bleus. Placé au centre du jeu par Vincent Collet, le sélectionneur et son ancien entraîneur, il brille autant en attaque qu’en défense. Ses performances justifient son statut de première option de l’équipe, dont il semblait être le meilleur joueur lors de la préparation.

En cinq matches amicaux, Wembanyama affiche des moyennes impressionnantes de 18,4 points, 8 rebonds et 4,4 passes décisives par rencontre. Il est le meilleur marqueur du groupe, mais il en est également le meilleur défenseur et l’un des meilleurs passeurs. Les Français misent tout sur lui, adaptant leurs systèmes et tout leur jeu autour de lui. Le match contre le Canada, vendredi, a cependant montré les limites de cette stratégie : en le ciblant en défense et en l’empêchant de trouver ses spots, les Canadiens l’ont limité à 10 points. Le reste de l’équipe doit suivre le prodige des San Antonio Spurs en NBA pour espérer gagner aux Jeux Olympiques.

JO Paris 2024 - Basket : Les Bleus admettent qu’ils « ne sont pas prêts » https://t.co/espUIkCkYl pic.twitter.com/haPOhmdnTs — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Le secteur extérieur est le talon d’Achille de l’équipe de France

La préparation a confirmé les craintes des observateurs : le secteur extérieur est le plus grand point faible du groupe. Les Bleus manquent de création offensive, entraînant de nombreuses pertes de balle et un jeu demi-terrain trop peu efficace. Nando de Colo (37 ans), dont les qualités de gestionnaire font beaucoup de bien en attaque, pénalise trop la défense à cause de son manque de mobilité.

Evan Fournier, avec une moyenne de 6,2 points et une adresse désastreuse, n’est pas à la hauteur pour le moment. Les autres extérieurs sont trop irréguliers ou incapables de répondre aux besoins de l’équipe. Le secteur intérieur, avec Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Mathias Lessort, est peut-être le meilleur de la compétition. Cependant, il manque clairement des éléments sur les lignes arrière pour que cette équipe soit une sérieuse candidate à la médaille d’or.

Les Bleus ne sont pas du tout prêts pour les Jeux Olympiques

Si le dernier match de préparation a montré une chose, c’est que la France est loin d’être prête pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La compétition commence pourtant dans six jours. L’équipe manque de cohésion et multiplie les erreurs. Certains défauts doivent absolument être corrigés avant le début des phases de poule, samedi prochain, mais les cadres se montrent confiants à ce sujet.

« On n’a pas rassuré le public, mais on a déjà été dans cette situation auparavant et on a su réagir », a affirmé Nicolas Batum, ce dimanche, au micro de La Chaîne L’Équipe. « Nous ne sommes pas prêts, mais nous le serons dans six jours. Il n’y a vraiment aucune inquiétude », a ajouté Victor Wembanyama, rappelant que les Français ont « fait le choix d’avoir une préparation dure ».