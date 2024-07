JO Paris 2024 - Tennis : Nadal se lâche avant de retrouver Djokovic !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Engagé en simple et en double sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024, Rafael Nadal a remporté son premier match en simple ce dimanche en disposant du Hongrois Marton Fuscovics en trois sets (6-1, 4-6, 6-4), et affrontera Novak Djokovic au deuxième tour. Avant ce choc face à son plus grand rival, l’Espagnol s’est livré sans détour.

Rafael Nadal a peut-être remporté le dernier match de sa carrière en simple à Roland-Garros. Ce dimanche, la légende espagnole faisait son entrée en lice sur le tournoi olympique après une première victoire en double (avec Carlos Alcaraz) ce samedi. Le Majorquin est apparu en forme, en infligeant un 6-1 dans le premier set à Marton Fuscovics, son adversaire du jour. Plus en difficulté dans le deuxième set acquis par le Hongrois (4-6), Rafa s’est surpassé afin de l’emporter pour ce premier match en solitaire sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Il est très compétitif, ce qui n’a pas été mon cas ces deux dernières années »

Et au deuxième tour, l’Espagnol affrontera Novak Djokovic, vainqueur quant à lui de l’Australien Matthew Ebden en deux sets (6-0, 6-1). Avant de retrouver son éternel rival à Roland-Garros, Rafael Nadal s’est livré sur ce choc : « Les situations sont très différentes pour lui et pour moi. Il est très compétitif, ce qui n’a pas été mon cas ces deux dernières années. Voyons jusqu’où je peux aller et le nombre de problèmes que je peux lui poser », a confié Nadal dans des propos rapportés par WeLoveTennis, qui avancera logiquement dans la peau de l’outsider.

« Tant qu’il jouera, il sera toujours mon plus grand rival »

Il y a quelques mois, Djokovic affirmait de son côté que Rafael Nadal avait été le plus grand rival de son immense carrière : « Je ne peux pas prendre quelqu’un d’autre que Rafa comme mon plus grand rival. Tant qu’il jouera, il sera toujours mon plus grand rival, juste à cause de l’histoire de notre rivalité. Évidemment, j’ai énormément de respect pour Alcaraz mais il est sur le circuit depuis seulement quelques années. Rafa et moi nous nous affrontons depuis longtemps, il vient en premier ». Un duel de légendes approche...