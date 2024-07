JO Paris 2024 : Après l'exploit, Dupont remercie Zidane !

Jean de Teyssière

L’équipe de France de rugby à 7 a offert le premier frisson de ces Jeux olympiques ! Face aux imbattables Fidjiens, la bande à Dupont a réussi à repartir avec la médaille d’or, la première de ces Jeux pour la France. Dans les vestiaires, les Bleus ont fêté ça dignement, avec un invité de marque : Zinédine Zidane. Un grand moment pour l’équipe de France qui a remercié chaleureusement l’idole d’un peuple.

Antoine Dupont a eu le temps en un peu plus d’un an de remporter deux fois le Top 14, de disputer une finale de Coupe du monde, de passer au rugby à 7 avant de revenir remporter une Coupe d’Europe à 15 avec Toulouse, puis repasser à 7 et devenir champion olympique. Le demi de mêlée du Stade toulousain rentre petit à petit dans la légende.

«J’ai rarement senti une atmosphère aussi chaleureuse»

Après la rencontre, Antoine Dupont était très heureux d'avoir remporté la médaille d'or en rugby à 7 : « Est-ce que ça a une saveur particulière ? Honnêtement, on ne peut pas s’en rendre compte tant qu’on ne l’a pas vécu. J’ai rarement vu une ambiance comme ça pourtant j’en ai joué des matchs dans ce stade. J’ai rarement senti une atmosphère aussi chaleureuse, des supporters qui avaient autant envie de nous supporter. De pouvoir communier ça avec eux à la fin c’était un moment unique. Un rêve de gosse ? On a tous rêvé devant les Jeux. C’est un moment qui rassemble tellement. On a tous des souvenirs en famille, de s’asseoir et regarder la finale du 100m, pour regarder la natation même si on n’y connait pas grand-chose, de regarder l’athlétisme, la boxe. On connait tous les champions français qui ont été champions olympique, même si on n’était pas fan de leur discipline. C’est un moment unique qui rassemble tous les Français, c’est magnifique. »

Zidane fête la médaille d’or avec Dupont ses coéquipiers

Dans les vestiaires, médaille d’or au cou, Antoine Dupont a appelé en FaceTime la légende du football français, Zinédine Zidane. Le champion du monde 1998 a chaleureusement félicité des joueurs sous le charme, qui ne cessent de le remercier tout au long de cet échange.