JO Paris 2024 - Rugby à 7 : Dupont achève l’Argentine, la France se lâche

Alors qu’on connait le contexte et les tensions actuellement entre la France et l’Argentine suite aux événements en marge de la dernière Copa America, le quart de finale du tournoi olympique masculin ce jeudi soir entre les deux nations s’annonçait bouillant. Dans un Stade de France en effusion, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont réussi à dominer l’Albiceleste (26-14), validant ainsi le ticket pour le dernier carré des Jeux Olympiques.

Battue par les Fidji ce jeudi après-midi, l’équipe de France de rugby à 7 retrouvait la pelouse du Stade de France ce jeudi soir. Et cette fois, les choses sérieuses commençaient puisque la bande à Antoine Dupont disputait son quart de finale. Un sacré morceau se dressait alors sur la route des Bleus avec l’Argentine, faisant partie des favoris à la médaille d’or. Un choc très attendu, d’autant plus avec les tensions actuelles entre les deux pays. Avec le public du Stade de France derrière elle, l’équipe de France a démarré très fort en menant 21-0 à la mi-temps. Les Bleus ont ensuite accusé un peu le coup, voyant l’Argentine remonter à 21-14. Il aura finalement fallu une accélération d’Antoine Dupont en fin de match pour sceller le succès des Bleus et la qualification pour les demi-finales où c’est l’Afrique du Sud qu’il faudra affronter.

😍🔥𝐘𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐒𝐒𝐒 !!!

🇫🇷 Les Bleus s'imposent dans un match de fou contre l'Argentine et filent dans le 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞́ du tournoi olympique !



𝐁𝐑𝐀𝐕𝐎 𝐋𝐄𝐒 𝐆𝐀𝐑𝐒 !! 💙💪#France7 #7Ensemble #Paris2024 pic.twitter.com/pcksjdUXYX — France Rugby (@FranceRugby) July 25, 2024

« On avait coché ce rendez-vous »

Entraîneur de cette équipe de France de rugby à 7, Jérôme Daret a pris la parole suite à la qualification de ses joueurs après la victoire contre l’Argentine. Dans des propos rapportés par RMC, il a alors lâché : « On avait coché ce rendez-vous. Ce n'était pas simple hier, il fallait qu'on s'approprie le stade, le public. On est bien rentrés aujourd'hui. Il n'y a pas de métamorphose, c'est le rugby à 7, il n'y a pas de petite équipe. On a eu du mal la première journée mais il y avait des signaux positifs quand même. La route est encore longue, l'objectif, c'est de donner le meilleur de soi même. Plus on maîtrisera ça, moins on sera loin du résultat final. Demain, c'est particulier, c'est repos, ça change pour tout le monde. Ce sera une journée d'optimisation de la performance mais c'est une belle opportunité. On est flexibles, on va s’adapter ».

« Je retiens l'état d'esprit des mecs, on a enfoncé le clou d’entrée »

Au micro de France Télévisions, certains joueurs ont également réagi à ce succès contre l’Argentine. Coéquipier d’Antoine Dupont, Paulin Riva a lâché : « On voulait monter en puissance. On a été un bon diesel on va dire. Je retiens l'état d'esprit des mecs, on a enfoncé le clou d'entrée. On savait qu'ils pouvaient revenir, on n'a rien lâché, on a essayé d'être malins. Il faut vraiment savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Ce carton jaune fait mal à la tête et au corps mais on est restés soudés. On ne remerciera jamais assez les gens de nous pousser, même ceux derrière leur télé, ça nous fait avancer. La médaille n'est plus très loin mais en même temps, elle est encore loin. On va recharger les batteries, soigner les bobos et samedi, feu ! ».

De son côté, Aaron Grandidier a lui confié : « On avait à coeur de faire une performance comme ça. Ce soir, on a remis les pendules à l'heure et je suis trop fier de l'équipe. On sait que les Argentins n'allaient rien lâcher, il fallait qu'on reste concentrés. A 6 contre une équipe comme ça, ce n'est vraiment pas facile mais on a assuré. C'est incroyable. On n'a pas l'habitude de jouer devant autant de personnes, ça nous a peut-être joué des tours hier. Demain, on va récupérer et préparer cette demi-finale ».