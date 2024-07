JO 2024 - Rugby à 7 : Dupont lance un avertissement

Jean de Teyssière

Le bilan de la journée de mercredi pour l’équipe de France de rugby à 7 est bon avec un match nul et une victoire. Les Bleus d’Antoine Dupont sont déjà qualifiés pour les quarts de finale des Jeux olympiques mais devront hausser de plusieurs crans leur niveau de jeu s’ils ne veulent pas subir une cruelle désillusion…

Neuf mois après avoir été éliminé par l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont retrouvait le Stade de France pour disputer le tournoi olympique avec l’équipe de France de rugby à 7. Des débuts attendus et scrutés.

Une première journée laborieuse

Avec l’équipe des Fidji, les Bleus d’Antoine Dupont font partis des favoris pour le titre olympique. Après une bonne préparation, marquée par deux trophées sur trois, l’équipe de France de rugby à 7 a connu un début laborieux ce mercredi lors du premier jours des Jeux olympiques de Paris 2024. Face aux USA en milieu d’après-midi, les hommes de Dupont n’ont pas fait mieux qu’un match nul (12-12) et se retrouvaient déjà en danger face à l’Uruguay. Heureusement, l’équipe de France a remporté ce deuxième match (19-12) et verra les quarts de finale des Jeux olympiques.

«On est pas au maximum de nos capacités»

Après la victoire française face à l’Uruguay (17-12), Antoine Dupont, star de l’équipe de France de rugby à 7 a évoqué le début de tournoi de son équipe au micro de France 3 : « La victoire ? On va retenir ça, c’est l’essentiel. On a du mal à mettre du contenu en place, on est pas au maximum de nos capacités. Mais l’état d’esprit est là, on essaie de bien faire, il y a beaucoup de bonne volonté. On va chercher cette victoire à l’arrachée, on va retenir ça. Pour battre les Fidji ? Il faudra rester dans nos principes, dans ce qu’on sait faire, qu’on a déjà réussi dans le passé et qui a très bien fonctionné. Faire des choses simples, les appliquer et mettre un peu d’envie, un petit truc en plus sur chaque action comme on sait le faire dans les moments qui comptent. »