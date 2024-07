JO Paris 2024 - Rugby à 7 : Une énorme chance pour Dupont et la France ? ?

Axel Cornic

Consultant pour RugbyPass et ancien international français à 7, Jean-Baptiste Gobelet a porté son regard sur les épreuves qui attendent France 7 et Antoine Dupont dès ce mercredi 24 juillet. Tout commencera face aux Etats-Unis à 16h30, avec un deuxième match de poule contre l’Uruguay à 20h et un dernier le jeudi à 15h30, face au Fidji.

On y est enfin ! Après des mois d’attente les épreuves de rugby à 7 des Jeux Olympiques de Paris 2024 vont enfin débuter. Et tous les yeux seront évidemment tournés vers Antoine Dupont, star mondiale du XV qui a réussi à porter la France jusqu’à une médaille d’or à Los Angeles, ainsi qu’une victoire lors de la finale du HSBC SVNS de Madrid, en juin dernier.

« L’équipe de France dispose d’un parcours idéal »

Pour Jean-Baptiste Gobelet, ancien international à 7, le parcours des Français est ascendant avec deux premiers matchs à priori faciles à aborder. « L’équipe de France dispose d’un parcours idéal à condition d’être prête mentalement sur le premier match face aux États-Unis, puis l’Uruguay, deux équipes qui ne font pas partie du top 8 mondial. L’enjeu du 2e jour est simple : passer le premier cut olympique avec ce quart de finale en soirée » a expliqué le consultant du rugby à 7 pour RugbyPass.

« Ce jour off va permettre de recharger les batteries d’un point de vue mental »

« Les Bleus devront réaliser un dernier match de poule de qualité contre les Fidji pour avoir de bonnes sensations pour les quarts. Tous les matchs serrés, ou qui vont se jouer en extra-time, vont épuiser les batteries émotionnelles des joueurs » a poursuivi Gobelet, qui mise toutefois sur la journée off de vendredi pour se resourcer. « Ce jour off va permettre de recharger les batteries d’un point de vue mental et basculer sur le play-off de la journée de samedi, avec deux matchs à jouer : une demi-finale et un match pour une médaille ».