Rugby : Antoine Dupont se lâche avant le début des JO 2024

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les yeux du monde entier seront tournés vers Paris vendredi soir pour la grande cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024. Mais voilà que certains athlètes vont débuter leur Olympiade en ce mercredi. Ça va notamment être le cas pour l’équipe de France de rugby à 7 dans laquelle on retrouvera bien évidemment Antoine Dupont. La star du XV de France s’est d’ailleurs confiée avant le début de ces JO.

C’est ce mercredi que le tournoi olympique de football et de rugby à 7 va débuter. L’occasion de voir l’équipe de France de Thierry Henry et la bande à Antoine Dupont en action une première fois. On aura même le droit à deux matchs de l’équipe de France de rugby à 7. Ça va débuter avec une entrée en lice face aux Etats-Unis puis quelques heures plus tard face à l’Uruguay. L’occasion parfaite pour Antoine Dupont et compagnie d’envoyer des premiers messages dans cette quête de la médaille d’or.

JO Paris 2024 - Rugby à 7 : Antoine Dupont va-t-il réussir son pari ? https://t.co/xzCZYE4hwS pic.twitter.com/KiD8apphRu — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

« Mentalement, ça m’a fait beaucoup de bien »

Plus que quelques heures donc avant l’entrée en lice de l’équipe de France de rugby à 7 dans ces Jeux Olympiques. Avant cette occasion, Antoine Dupont a accordé un entretien au Parisien. Il a notamment été question de son choix de mettre de côté le XV de France pendant quelques mois pour se concentrer sur le rugby à 7 et ces JO. Dupont a alors fait savoir : « Je savais que j’aurais besoin d’un sas de décompression après la Coupe du monde, même si on ne peut pas dire que ça soit très reposant comme discipline. Mentalement, ça m’a fait beaucoup de bien. Et avoir ces Jeux à Paris, il n’y avait rien de plus motivant pour moi ».

« Je ne suis pas très esprit Coubertin »

Avec Antoine Dupont, l’équipe de France a su montrer qu’elle pouvait être l’une des meilleures nations sur le circuit de rugby à 7. De quoi croire à une médaille d’or pour les Bleus à domicile ? Le demi de mêlée du Stade Toulousain ne vient en tout cas pas faire de la figuration à l’occasion de ces Jeux Olympiques. « Honnêtement, je ne suis pas très esprit Coubertin. Ça m’embêtera un peu s’il n’y a rien à la sortie », a assuré Antoine Dupont.