JO Paris 2024 - Rugby à 7 : Antoine Dupont va-t-il réussir son pari ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques heures Antoine Dupont et France 7 vont rentrer en lice pour les épreuves de rugby à 7 des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le rendez-vous est pris pour 16h30 ce mercredi 24 juillet au Stade de France, avec un premier match de poule face aux Etats-Unis !

Le rugby à 7 a rendez-vous avec l’histoire. Après avoir remporté pour la première fois la finale des HSBC SVNS Series à Madrid, les joueurs de France 7 pourraient devenir les premiers à décrocher une médaille en ces Jeux Olympiques de Paris 2024 alors qu’ils n’avaient même pas réussi à se qualifier pour Tokyo 2020. Et ils pourront évidemment compter sur une arme fatale avec Antoine Dupont !

JO 2024 : Antoine Dupont privé de la grande fête ? https://t.co/sIwnPLzTu7 pic.twitter.com/315nYKQEm5 — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Une première médaille olympique pour le rugby français ?

Comme tout le monde le sait désormais, la star du rugby français a en effet fait le choix de sacrifier une partie de sa carrière à XV et notamment le dernier Tournoi des 6 Nations, pour s’essayer à 7. C’est plutôt réussi pour le moment, puisqu’avec lui, les Bleus ont remporté une première médaille d’or depuis 2005 à Los Angeles, avant de remporter la finale des SVNS Series à Madrid, début juin. Antoine Dupont est forcément un atout de taille, mais la France peut tout de même compter sur des nombreux joueurs de grand talent comme le pilier Aaron Grandidier-Nkanang, le vétéran Stephen Parez-Edo ou encore Jordan Sepho, Jefferson Joseph et Rayan Rebbadj.

Ça va se jouer sur trois jours

Il faudra désormais passer à l’étape au-dessus, puisque France 7 et Antoine Dupont visent clairement une médaille en ces JO 2024, si possible en or. Qualifiés d’office car pays organisateur, ils débuteront leur aventure olympique ce mercredi 24 juillet face aux Etats-Unis (16h30), avant d’affronter l’Uruguay (20h) et les Fidji pour le dernier match de poule (jeudi 25 juillet, à 15h30). En fonction des résultats ils disputeront les phases finales dès le jeudi soir avec les quarts de finale, puis la demi-finale et la finale le samedi 27 juillet.

Il va falloir se méfier de l’Argentine

Contrairement aux dernières éditions à Rio de Janeiro ou à Tokyo, le tournoi de rugby à 7 n’a jamais semblé aussi ouvert. Les Fidji, véritable machine à gagner des titres avec notamment deux médailles d'or en 2016 et 2020, semblent moins bien cette saison. C’est ainsi l’Argentine, numéro un mondial, qui pourrait faire figure de grand favori avec notamment Rodrigo Isgro, meilleur joueur du monde 2023. Attention également aux Irlandais et évidemment aux All Blacks, qui pourraient créer la surprise.