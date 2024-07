JO 2024 : Il annonce du lourd pour Nadal !

Jean de Teyssière

Le troisième tournoi du Grand Chelem s’est achevé par la victoire de Carlos Alcaraz sur Novak Djokovic. L’Espagnol remporte son deuxième Wimbledon de suite et fait le plein de confiance pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il sera d’ailleurs aligné en double avec un certain Rafael Nadal, qui retrouve petit à petit son niveau de jeu. Pour Tomas Etcheverry, joueur argentin, il pourrait même prétendre à une médaille…

Rafael Nadal a déjà brillé lors des Jeux Olympiques. En 2008, lors des JO de Pékin, il s’impose en simple avant de briller une nouvelle fois à Rio, en 2016, cette fois-ci en double. À Paris, le Majorquin disputera sa dernière Olympiade et se prépare durement pour faire le meilleur résultat possible.

«À 38 ans, avoir cette énergie, c’est impressionnant»

Tomas Etcheverry, 34ème mondial a eu le privilège de s’entraîner avec Rafael Nadal en Grèce. Le joueur argentin de 24 ans a révélé dans L’Équipe le retour en grande forme du vainqueur de 22 titres du Grand Chelem : « C'est une bête de terre battue. Quand la balle part de sa raquette, elle est très forte, très lourde, très profonde. C'est pour cela qu'il a gagné tout ce qu'il a gagné. Son coup droit est impressionnant, impressionnant (il répète). Et puis l'énergie qu'il a... À 38 ans, avoir cette énergie, c'est impressionnant. Mais c'est avant tout une grande, grande personne, très humble, très travailleuse. C'est très motivant de le voir. »

«Si son physique tient, il peut avoir une médaille»

« Je le trouve bien meilleur. À Roland-Garros, contre (Alexander) Zverev (défaite 6-3, 7-6 [5], 6-3), c'était un premier tour très difficile, mais il a fait un excellent match et il en est conscient. Il s'est préparé pour spécifiquement pour les Jeux Olympiques, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va essayer de faire du mieux possible et j'espère que son physique le lui permettra, ce qui est le plus important. Mais je le vois bien figurer à Paris. S’il peut avoir une médaille ? Oui, oui, soutient Echeverry. Si son physique tient, Oui, oui, oui, oui (il insiste). »