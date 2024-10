Après les JO, les frères Lebrun marquent l’histoire !

Jean de Teyssière

Durant les Jeux olympiques de Paris 2024, les frères Lebrun, Alexis et Félix sont devenus extrêmement populaires auprès du public français. Le plus jeune, Félix, avait remporté la médaille de bronze en simple et en double, avec son frère, Alexis. Présents lors des championnats d’Europe, les deux frères sont montés sur la plus haute marche du podium en double, avant qu’Alexis ne devienne champion d’Europe en simple. Pour la première fois de l’histoire, un Français remporte la plus belle des médailles lors des deux disciplines.

L’adrénaline que procure les Jeux olympiques est encore bien présente dans le sang des frères Lebrun. Lors des championnats d’Europe, Alexis Lebrun a réussi l’immense exploit de devenir double champion d’Europe de tennis de table en remportant le double avec son frère, Félix, et le simple. Un exploit historique, qu’aucun Français n’avait réalisé avant lui.

🏆 CHAMPION D’EUROPE 🏆



Alexis Lebrun s’empare du titre européen de tennis de table et s'offre un magnifique doublé

pic.twitter.com/H8mx5UZ0wz — Equipe France (@EquipeFRA) October 20, 2024

«Un niveau que je n’ai jamais joué»

Après sa victoire en simple face à Benedikt Duda (11-5, 11-8, 11-6 et 11-2), qui avait éliminé son frère en quart de finale, Alexis Lebrun était fou de joie, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Je ne réalise pas, c'est juste incroyable. J'ai fait un tournoi de fou, avec un niveau que je n'ai jamais joué. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai réussi à prendre le rythme, à me sentir de mieux en mieux. Tout s'est mis en place d'un coup en match alors que parfois j'ai du mal à les mettre en place à l'entraînement. C'est un peu inexplicable. Je n'ai jamais joué comme ça de ma vie. Avant, j'étais capable d'avoir un niveau très haut durant un match, là je l'ai fait pendant toute une compétition. Il y en a beaucoup des plus beaux jours de ma vie en ce moment. »

«Un truc de fou»

« Partager un podium avec Félix aux Jeux européens, c'était déjà fantastique. Mais là.. Je ne me rends compte de rien ! Je sais que c'est incroyable ce que je viens de réaliser. J'ai vécu des émotions folles. Je suis ému, fier de moi. Je ne m'attendais pas à ça, poursuit l’aîné des frères Lebrun. J'ai commencé le ping pour me faire kiffer et je me retrouve double champion d'Europe. C'est un truc de fou. Tout s'est enchaîné tellement vite ! Mon cerveau ne sait pas du tout où il est ! »