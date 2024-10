Léon Marchand dopé ? La réponse cinglante d'un proche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grande star des Jeux Olympiques de Paris cet été, Léon Marchand a remporté cinq médailles, dont quatre en or en individuel. Et comme souvent lorsqu'un sportif écrase la concurrence, les soupçons de dopage ne sont jamais très loin. Mais l'entraîneur de la nouvelle star du sport français a répondu de façon catégorique.

Quadruple champion olympique (200m brasse, 200m papillon, 200m 4 nages, 400m 4 nages) à Paris cet été, Léon Marchand s'est imposé comme la nouvelle star de la natation mondiale, mais également du sport français. Des performances impressionnantes, à l'image de ses deux finales remportées dans la même soirée, qui sèment le doute et qui ont suscité des interrogations concernant une possibilité de dopage. Des soupçons renforcés par le fait que Léon Marchand était absent du village olympique lorsque des inspecteurs des instances de l’antidopage ont débarqué pour le tester. Il faut dire que comme plusieurs nageurs, il avait été autorisé à loger en dehors du village olympique, afin de se rapprocher de La Défense Arena où la piscine était située.

«Je n’ai aucun doute sur son intégrité»

D'ailleurs, son entraîneur au club des Dauphins du TOEC, Nicolas Castel a mis les choses au clair. « La mise en doute, c’est humain. Ce que je trouve dommage, c’est la façon dont s’est fait. C’est par les réseaux sociaux et ce sont toujours les mêmes personnes qui remettent en question les performances. On a appris à se détacher de ces commentaires non fondés. Je connais bien Léon, ses qualités intrinsèques, et je n’ai aucun doute sur son intégrité. Très peu de gens savent ce qu’il endure pour arriver à ce niveau », assure-t-il dans les colonnes de Ouest-France.

Marchand déjà tourné vers Los Angeles

Et ces derniers jours, Nicolas Castel assurait que Léon Marchand était déjà tourné vers 2028 et les JO de Los Angeles : « On est déjà tournés vers Los Angeles. Sa nécessaire période de transition fait partie du plan. Ensuite, nous allons accélérer pour passer des paliers spécifiques supplémentaires. Gagner en vitesse et en puissance sur ses coulées est un axe d’amélioration. Il a encore une bonne marge de progression en crawl et en dos ».