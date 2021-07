Formule 1

Formule 1 : Hamilton s’explique sur l’incident avec Verstappen à Silverstone !

Publié le 29 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Hongrie prend place ce week-end, la dernière course à Silverstone a été marquée par l’incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le pilote britannique est revenu sur cet événement et avoue ne pas avoir été mis au courant de l’état préoccupant du Néerlandais.

Le Grand Prix de Hongrie démarre ce vendredi avec les essais libres et Lewis Hamilton compte bien continuer sur sa bonne lancée après sa victoire à Silverstone. Au cœur d’un incident avec Max Verstappen dès le début de la course en Grande-Bretagne, le pilote britannique a été vivement critiqué par Red Bull ces derniers jours. Alors que Max Verstappen et son écurie remettent en cause le mauvais comportement de Mercedes après leur victoire, Lewis Hamilton s’est expliqué à Budapest ce jeudi. Le Britannique réfute les accusations et donne sa version des faits.

« Je ne pense pas que notre comportement était irrespectueux »