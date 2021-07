Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Pierre Gasly sur son avenir chez Red Bull !

Publié le 29 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Sergio Perez devrait rester au sein de l'écurie Red Bull la saison prochaine aux côtés de Max Verstappen, Pierre Gasly devrait poursuivre sa carrière chez Alpha Tauri. Le Français a réagi à l'annonce d'Helmut Marko.

L’écurie Red Bull devrait annoncer les pilotes, qui composeront cette équipe, dans les prochaines semaines. Mais si l’on croit les dires d’Helmut Marko, peu de changements sont attendus : « Nous devrions être prêts à annoncer nos paires de pilotes pour Red Bull et AlphaTauri. En principe, nous voulons maintenir les paires existantes » a confié le consultant pour Red Bull dans un entretien à RTL Deutschland . Autrement dit, Sergio Perez devrait rester à Red Bull aux côtés de Max Verstappen, tandis que Pierre Gasly devrait rester chez AlphaTauri. Neuvième au classement des pilotes Formule 1 avant le Grand Prix d’Hongrie, le Français a réagi à cette nouvelle.

« Ils veulent un leader au sein d’AlphaTauri pour faire avancer l’équipe »