Formule 1

Formule 1 : La frustration de Gasly après son abandon au GP des États-Unis !

Publié le 26 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction

En raison d'un problème mécanique, Pierre Gasly s'est retrouvé dans l'obligation d'abandonner le Grand Prix des États-Unis. Le Français n'a pas caché sa déception après la course.

Pierre Gasly n'aura pas fait long feu à Austin, sur le Circuit des Amériques. Après seulement 14 tours, le Français a dû rentrer définitivement aux stands à cause d'un souci de suspension sur sa monoplace. Pierre Gasly a ainsi été victime de son quatrième abandon de la saison. Un coup dur pour le pilote de 25 ans et pour AlphaTauri, notamment dans la lutte avec Alpine dans le classement des constructeurs. L'écurie italienne est aujourd'hui à la 6e place avec 94 points, juste derrière Alpine qui en compte 104.

« On perd des points qui sont importants »