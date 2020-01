Formule 1

Formule 1 : Quand Alain Prost s'enflamme pour Charles Leclerc

Publié le 2 janvier 2020 à 15h35 par T.M.

Pour sa première année chez Ferrari, Charles Leclerc s’est montré particulièrement à son aise. Alain Prost n’a d’ailleurs pas manqué de dire tout le bien qu’il pense du Monégasque.

La saison de Ferrari n’a clairement pas été une réussite. Néanmoins, la Scuderia a connu quelques éclaircies grâce à Charles Leclerc. Arrivé en tant que pilote numéro 2 derrière Sebastian Vettel, le Monégasque a petit à petit inversé la hiérarchie, réussissant à s’imposer à 2 reprises, notamment à Monza. Chez Ferrari, on est ainsi déjà sous le charme de Leclerc. Et ils ne sont pas les seuls. Alain Prost est lui aussi admiratif…

« On peut quasiment le considérer comme un numéro un à égalité chez Ferrari »