F1 : Renaissance pour Alpine ? Gasly annonce du lourd !

10ème du Grand Prix du Mexique, Pierre Gasly a permis à Alpine de récupérer un précieux point au niveau du classement des constructeurs. Sur une bonne dynamique en cette fin de saison, le Français souhaite capitaliser sur cette belle performance ce week-end au Brésil. Le pilote normand a affirmé être très optimiste pour le Grand Prix à São Paulo.

Après un week-end endiablé au Mexique avec la victoire de Carlos Sainz, la Formule 1 reprend ses droits. Direction le Brésil et São Paulo pour les pilotes, à qui il ne reste plus que quatre courses pour faire la différence. Du côté d’Alpine, la confiance revient peu à peu grâce à Pierre Gasly. Si Esteban Ocon enchaîne les galères, le Normand lui, a inscrit un point précieux pour l’écurie française, qui reste en bataille avec Williams pour la 8ème place du classement des constructeurs.

« C’était probablement le meilleur résultat à notre portée »

A l’orée d’une toute nouvelle course, Pierre Gasly a affirmé qu’il avait fait le plein de confiance au Mexique : « J’étais vraiment content de prendre un point important à Mexico pour récompenser nos progrès sur les dernières épreuves. C’était probablement le meilleur résultat à notre portée, et c’était extrêmement satisfaisant comme cela commençait à faire un moment que nous n’avions plus scoré. C’était aussi très encourageant de connaître une nouvelle qualification solide en étant bien installés dans le top dix », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Je suis optimiste pour ce week-end à São Paulo »

Ce dernier poursuit, en affirmant qu’il était optimiste pour le Grand Prix du Brésil : « L’équipe méritait ce point après la course et je suis ravi d’avoir pu le leur offrir. J’ai dû être prudent au départ et à l’approche du premier freinage en voyant une situation compliquée se développer avec les voitures autour de moi. C’était la bonne décision puisque nous avons réussi à ne pas être impliqués dans l’incident du premier virage. Après cela, nous avons très bien géré notre rythme par la suite. Je suis optimiste pour ce week-end à São Paulo ».