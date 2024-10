F1 - Hamilton : Il annonce du lourd pour Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une fin de saison encourageante, Lewis Hamilton commence à se préparer à son changement d'écurie. La saison prochaine, il sera effectivement au volant d'une Ferrari qui se présente comme la monoplace la plus en forme du moment. Par conséquent, Mario Andretti est très enthousiaste à l'idée de voir le septuple champion du monde dans sa combinaison rouge.

Plus que quatre courses avant que Lewis Hamilton ne vive le deuxième changement d'écurie de sa carrière. Passé de McLaren à Mercedes en 2013, le Britannique rejoindra Ferrari en 2025. Avec la même réussite ? Impossible à dire, mais ce qui semble certain c'est que les courbes de performances de Ferrari de de Lewis Hamilton sont ascendantes. La Scuderia a remporté les deux dernières courses, tandis que le septuple champion du monde a retrouvé sa rage en piste. De quoi donner envier à Mario Andretti de voir Hamilton en Rouge.

F1 : «Impossible», Hamilton règle ses comptes avec Verstappen ! https://t.co/fPjf1z3n54 pic.twitter.com/FsBD4PZj9Z — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

«Ferrari a connu une saison positive cette année»

« Ferrari a connu une saison positive cette année, avec des moments spéciaux, et j’espère vraiment qu’ils pourront embêter Red Bull et McLaren dans la dernière partie du championnat. Mercedes s’est également beaucoup améliorée, en remportant quelques courses avec Hamilton et Russell, mais vous savez que mon cœur est avec l’équipe rouge. À Monza, j’ai vu un chef-d’œuvre de Leclerc, qui a géré les pneus comme un maître, mais la voiture était aussi forte à Bakou et auparavant à Monaco. Et puis Austin, une démonstration », assure l'ancien pilote dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.

«J'ai remarqué que Hamilton a retrouvé le courage»

« En bref, Ferrari et ses pilotes ne doivent pas être sous-estimés. Le travail de Fred Vasseur porte ses fruits et l’équipe s’est améliorée. Quant à Lewis, qui arrivera à Maranello en 2025, j’ai remarqué qu’il a retrouvé le courage et l’envie de se battre qu’il avait un peu perdus lorsque Mercedes dominait. Ce sera intéressant de le voir au volant de la Ferrari », ajoute Mario Andretti.