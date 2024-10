F1 : Verstappen sanctionné, Mercedes jubile !

Pierrick Levallet

Max Verstappen aura vécu un Grand Prix du Mexique plutôt compliqué. Sanctionné après des manœuvres litigieuses lors d’un duel avec Lando Norris, le pilote de Red Bull a écopé de deux pénalités de deux secondes et a donc terminé à la sixième place. Et George Russell se dit heureux de voir que de tels agissements ne seront plus tolérés en F1 désormais.

Max Verstappen n’a pas renoué avec la victoire ce dimanche lors du Grand Prix du Mexique. Le pilote de Red Bull a même connu une course compliquée à Mexico. Le Néerlandais a écopé de deux pénalités de dix secondes après des manœuvres litigieuses lors de son duel avec Lando Norris. Le triple champion du monde a ainsi terminé à la sixième place, laissant filer de précieux points dans la course au titre. Et George Russell s’est dit satisfait d’avoir vu Max Verstappen être sanctionné ce dimanche.

«19 fois sur 20, nous sommes tous d’accord»

« Je suis heureux de voir que ces incidents ont été sanctionnés et je pense qu’à l’avenir, au Brésil, ce que nous avons vu aujourd’hui [dimanche] et ce que nous avons vu la semaine dernière [à Austin] ne pourra plus être toléré. Vous supposez qu’il devrait être facile de changer si tout le monde est d’accord, mais cela semble parfois plus difficile que cela ne devrait l’être lorsque les choses doivent être approuvées et que nous devons procéder à un vote. Mais comme je l’ai dit, 19 fois sur 20, nous sommes tous d’accord sur ce qu’il faut faire » a notamment lancé le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C’est presque injuste à un certain point maintenant»

« En ce moment, on assiste à un certain nombre de manœuvres qui sont tout simplement... cela devient plus que divertissant ou plus que sportif, c’est presque injuste à un certain point maintenant. On peut dire que la première lutte était peut-être à 60-40 en termes de responsabilité. Pour la deuxième, je n’ai rien vu de tel depuis le Brésil 2021 » a ensuite ajouté George Russell, visiblement ravi de voir Max Verstappen être enfin sanctionné pour des choses dont il n’était pas pénalité autrefois.