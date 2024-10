F1 : Red Bull monte au créneau pour Max Verstappen !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a limité la casse dimanche au Mexique. Le triple champion du monde en titre a écopé de 20 secondes de pénalité mais il est tout de même parvenu à se classer sixième à l'arrivée. La saction était trop lourde selon Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, qui est monté au créneau pour défendre son pilote.

La course au titre bat son plein en Formule 1. Dimanche, la victoire s'est une nouvelle fois refusée à Max Verstappen qui reste malgré tout leader au classement. Le Néerlandais a pourtant frôlé la catastrophe. Après s'être accroché à deux reprises avec Lando Norris, la direction de course lui a infligé 20 secondes de pénalité. Christian Horner la trouve injuste.

«Très sévère»

« C’était très sévère de donner deux pénalités de 10 secondes. Je pense qu’il y a quelque chose de plus fondamental. Il y a eu une réaction au week-end dernier, et je pense qu’il est très important que les commissaires et les pilotes s’asseyent ensemble, parce que si je vous montre ici sur le GPS [la vitesse de Norris vers le virage 4], ce que vous pouvez voir, avec cette ligne orange, c’est le meilleur tour de Lando dans le Grand Prix dans ce virage 4. Ce que vous pouvez voir, c’est que lors du tour de l’incident avec Max, il est 15 km/h plus rapide et freine plus tard que lors de son meilleur tour durant le Grand Prix », a déclaré le patron de l'écurie Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Horner attend une réaction de la FIA.

«On voit clairement que Lando a relâché les freins»

« La FIA doit clarifier la situation pour que tout le monde sache ce qui est acceptable, sinon nous allons finir dans un bazar lors des prochaines courses. On voit clairement que Lando a relâché les freins et s’est engagé très, très tard pour essayer de tirer parti de la façon dont ces règlements sont écrits, et à ce moment-là, on est pénalisé », a ajouté Christian Horner.