F1 : C’est terminé pour Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Ferrari retrouve des couleurs. Dimanche au Mexique, Carlos Sainz a signé sa deuxième victoire de la saison, une semaine après le succès de Charles Leclerc à Austin. Cela permet à La Scuderia de se rapprocher de McLaren au classement constructeurs et de se mettre à rêver d'un 17ème sacre mondial qui viendrait mettre fin à une disette longue de 16 ans.

Nouveau week-end de folie pour Ferrari ! La Scuderia a signé un deuxième succès consécutif ce week-end grâce à la victoire de Carlos Sainz au Mexique. L'écurie italienne profite de la bagarre entre Max Verstappen et Lando Norris pour combler son retard. Si Charles Leclerc et Carlos Sainz n'ont aucune chance de ravir le titre individuel à Max Verstappen, ils peuvent décrocher le titre chez les constructeurs.

F1 : Le message inquiétant de Max Verstappen https://t.co/1aANuu1gmb pic.twitter.com/Nd5lxuuV6g — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Sainz remet Ferrari dans la course au titre

Carlos Sainz avait à cœur de gagner une dernière fois avant de quitter Ferrari en fin de saison. Et cette victoire n'est pas anodine car elle permet à son écurie de dépasser Red Bull et de se rapprocher de McLaren. Le retard entre les deux équipes n'est plus que de 29 points. Et forcément, il y a un gros coup à faire. « Je pense que nous croyons tous les deux, Charles et moi, que c’est possible et nous en parlons de plus en plus souvent maintenant. Nous nous encourageons un peu, sachant qu’il y a une chance et nous nous disons : " ouais, allez on peut le faire ". Ce week-end, nous avons fait du très bon travail là-dessus sur une piste délicate où l’on pouvait voir que la Q1 et la Q2 étaient un peu chaotiques et que tout pouvait bien ou mal se passer. Nous devons donc simplement nous maintenir dans cette lutte », a déclaré Carlos Sainz. Suffisant pour mettre fin à la disette qui dure depuis 16 ans ?

Ferrari, un titre 16 ans plus tard ?

Ferrari est le constructeur le plus titré de l'histoire de la Formule 1. Pour autant, l'écurie italienne traverse une mauvaise passe depuis une dizaine d'années. Le dernier titre remonte à 2008, soit 16 ans. Il s'agit de la plus longue disette de son histoire entre deux titres, la dernière remontant à l'attente entre le titre de 1983 et celui de 1999. Le calvaire est peut-être terminé pour Ferrari...