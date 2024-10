F1 : Verstappen prend cher, Leclerc jubile !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après son doublé obtenu la semaine passée aux États-Unis, Ferrari a réalisé un nouveau gros coup dimanche au Mexique. Carlos Sainz a terminé sur la plus haute marche du podium, tandis que Charles Leclerc a pu profiter de la bataille entre Lando Norris et Max Verstappen pour accrocher la troisième place. Le Néerlandais, sixième, a écopé d’une pénalité de 20 secondes, ce qui fait clairement les affaires du Monégasque.

Cette fois-ci, Max Verstappen n’y a pas échappé. Lors du Grand Prix des États-Unis, le triple champion du monde en titre n’avait pas été sanctionné pour ses manœuvres parfois limites face à Lando Norris. Dimanche au Mexique, le Néerlandais a reçu une pénalité de 20 secondes pour deux infractions dans son duel avec le Britannique.

« Je suis content que Max soit aussi agressif avec Lando »

Alors que Max Verstappen était deuxième et Lando Norris troisième, Charles Leclerc a profité de leur lutte pour les doubler tous les deux au 10e tour, tandis que Carlos Sainz était en tête de la course. Une deuxième place qu’il a finalement perdu dans le 63e tour, mais l’agressivité de Max Verstappen envers Lando Norris fait ses affaires. « Encore une fois, je suis content que Max soit aussi agressif avec Lando, car cela m’aide, au moins, à me rapprocher de lui dans le Championnat Pilotes. Ce sera davantage un duel entre Lando et moi qu’avec Max, qui a une bonne avance en points », a déclaré Charles Leclerc, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Je ne pense pas au Championnat Pilotes de manière réaliste »

Le pilote Ferrari, troisième avec 291 points, a tout de même peu d’espoir de réussir à lutter pour le titre de champion du monde : « De mon côté, je ne pense pas au Championnat Pilotes de manière réaliste. Comme je le disais plus tôt, il vaut mieux ne pas penser au titre, cela n’aide pas à obtenir de meilleurs résultats. Il faut se concentrer course par course. Et, au fond, ce n’est pas sous mon contrôle de gagner le championnat pilotes ou pas… Pour mieux expliquer, bien sûr, une partie dépend de moi, et si je gagne toutes les courses, je mets les chances de mon côté. Mais même si je fais ça, il faut que Max ait des week-ends très mauvais et je ne compte pas là-dessus, alors je vais faire de mon mieux jusqu’à la fin de la saison et on fera les calculs à la fin. »