F1 : «Impossible», Hamilton règle ses comptes avec Verstappen !

Sixième du Grand Prix du Mexique, Max Verstappen a connu une course compliquée. Le Néerlandais a notamment écopé de deux pénalités de dix secondes pour des actions litigieuses lors de son duel avec Lando Norris. Lewis Hamilton n’est d’ailleurs pas surpris que le pilote de Red Bull finisse par être enfin sanctionné.

Max Verstappen ne s’est pas imposé ce dimanche lors du Grand Prix du Mexique. Le Néerlandais a terminé à la sixième place après avoir écopé de deux pénalités de dix secondes. Le pilote de Red Bull a été sanctionné pour des actions litigieuses lors de son duel avec Lando Norris. Et Lewis Hamilton n’est pas étonné que le triple champion du monde en titre ait été puni par la FIA.

F1 : Red Bull monte au créneau pour Max Verstappen ! https://t.co/zLqVXXqbl2 pic.twitter.com/hnSgE8feG1 — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

«C’est sûr que c’était lui»

« Je ne l’ai pas vu. Je pouvais voir un groupe de voitures devant et j’ai vu un panache de fumée, comme de la poussière et je savais que c’était - je savais que ça devait être [Verstappen]. Genre, c’est sûr que c’était lui » a d’abord lancé l’actuel pilote de Mercedes, bientôt chez Ferrari, dans des propos rapportés par F1 Only.

Verstappen toujours sauvé par la «zone grise» par le passé ?

Lewis Hamilton en a également profité pour régler ses comptes avec Max Verstappen. « J’en ai fait l’expérience à de nombreuses reprises avec Max. Vous ne devriez pas pouvoir lancer la voiture à l’intérieur et être en tête, puis partir, et conserver la position. Ça devrait être impossible. Et cela a toujours été une zone grise. C’est pourquoi il [Verstappen] s’en est tiré pendant si longtemps » a expliqué le septuple champion du monde. Max Verstappen ne devrait toutefois plus être en mesure de reproduire ces actions à l’avenir, puisque la FIA ne les tolérera plus désormais. Le pilote de Red Bull est prévenu. Il va maintenant devoir prêter une plus grande attention à ses tentatives en piste.