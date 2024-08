F1 : Red Bull fait une révélation sur le clan Verstappen !

Jean de Teyssière

Après un début de saison excellent, Red Bull accuse le pas ces derniers mois. Cela fait désormais cinq Grands Prix que Max Verstappen n’a pas remporté de courses et laisse ses concurrents se rapprocher de lui en tête du classement des pilotes. Le triple champion du monde néerlandais est aussi régulièrement au centre des rumeurs pour un départ vers Mercedes et Helmut Marko, dirigeant de Red Bull, avoue que son père, Jos, préfère Toto Wolff que Christian Horner…

Alors qu’il reste neuf Grands Prix à disputer, l’étau se resserre en tête du classement des pilotes. Max Verstappen reste leader et détient 70 points d’avance sur son dauphin, Lando Norris. L’Anglais a de quoi se rapprocher du triple champion du monde de Formule 1, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Verstappen chez Red Bull…

«Je pense que Jos est un plus grand fan de Toto que de Christian»

Dans des propos tenus pour le podcast Inside Line F1, Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, fait une grande révélation sur le père de Max Verstappen : « Il ne serait pas un bon directeur d’équipe s’il n’essayait pas d’avoir Max. Je pense que toutes les grandes équipes aimeraient avoir Max. L’autre histoire, c’est que tout le monde vit à Monte-Carlo. Quand il n’y a pas de Grand Prix, Monte-Carlo est un endroit calme, et il n’y a pas beaucoup de cafés, donc c’est naturel de se croiser, et bien sûr, Toto en fait des histoires. D’un autre côté, je pense que Jos Verstappen est un plus grand fan de Toto que de Christian. »

«Max pilotera pour Red Bull la saison prochaine»

« Chaque contrat avec un pilote de Formule 1 comporte des clauses de sortie qui sont principalement basées sur les performances. Mais pour l’instant, Max se concentre sur le championnat et sur l’équipe pour gagner ce championnat. Nous devons regarder vers l’avenir et 2026 arrive avec de nouvelles règles et personne ne sait pour l’instant qui aura un moteur compétitif. Bien sûr, ce qui s’est passé en 2014, c’est que tout d’un coup, le moteur que nous avons utilisé avait au moins 50 CV de retard et n’était pas fiable On ne sait donc pas vraiment ce qui va se passer. Mais pour le moment, tout est clair, Max pilotera pour Red Bull Racing la saison prochaine, et nous devons lui donner une voiture qui peut gagner et toutes ces rumeurs, je pense, cesseront immédiatement. Bien sûr, je ne veux pas discuter de telles clauses, mais elles sont basées sur les performances, indique Marko. Ainsi, si l’équipe ne fournit pas une voiture permettant au pilote d’être aux avant-postes, c’est normalement une raison pour laquelle il peut partir. »