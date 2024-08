F1 - Mercedes : Hamilton dévoile un gros problème

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la trêve estivale bat son plein, Lewis Hamilton a fait le point sur ses performances. Vainqueur à Silverstone et en Belgique, le septuple champion du monde a admis qu’il pêchait encore dans les qualifications. La raison ? Le Britannique tente trop de modifications sur sa monoplace au cours des séances.

La Formule 1 est à l’arrêt, alors que les pilotes reprendront le 25 août prochain aux Pays-Bas. Dernier vainqueur en date du côté de Spa-Francorchamps en Belgique, Lewis Hamilton est revenu sur certains aspects de son pilotage. Selon la légende de 39 ans, les prises de tête en qualifications au niveau de sa monoplace lui ont parfois fait défaut.

« Je continue à essayer de piloter comme je veux piloter »

« Je suis têtu. Et donc, je continue à essayer de piloter comme je veux piloter. Mais je me rends compte que ça ne marche pas toujours et j’essaie alors de... masser un peu pour m’en sortir », confie Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Mais ça ne marche pas si bien que ça. Je pense qu’en fin de compte, en tant que pilote, il faut savoir s’adapter et admettre que parfois notre approche de certaines choses n’est pas parfaite, et commencer à chercher des moyens de conserver l’essence de ce qui nous a permis d’être aussi bons que nous l’avons été, et voir comment nous pouvons faire avancer les choses ».

« Je ne dirais pas que c’est désastreux »

Pour autant, Lewis Hamilton ne se fait pas trop de soucis concernant ce problème qu'il considère comme mineur : « En fin de compte, en tant que pilotes, vous ne pouvez pas conduire n’importe quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas. Dans certaines situations, certains conducteurs font mieux les choses que d’autres et il faut à certains un peu de temps, à d’autres pas plus, pour s’adapter. Mais je ne dirais pas que c’est désastreux ».