F1 : Le clan Hamilton fait une annonce, Ferrari va adorer

Plus de deux ans après, Lewis Hamilton a regoûté à la victoire le week-end dernier lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. À 39 ans, le septuple champion du monde a prouvé qu’il était encore en capacité de remporter une course s’il avait la voiture pour, ce dont son père, Anthony Hamilton, est persuadé. De bon augure pour Ferrari, où il évoluera la saison prochaine.

« Je pleure encore. » L’émotion était forte pour Lewis Hamilton le week-end dernier, après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne. Cela faisait plus de deux ans que le septuple champion du monde était en quête d’une victoire et c’est à Silverstone qu’elle a fini par arriver. « C’est depuis 2021 que je n'avais plus gagné. Tous les jours, je me lève pour m’entraîner, me battre, programmer mon esprit à atteindre mes objectifs. C’est mon dernier Grand Prix ici à Silverstone avec cette équipe. Je les aime tellement. Tout ce qu’on a fait ensemble durant ces années, ça récompense tout le travail. »

«Vous ne pouvez jamais douter de Lewis»

Lewis Hamilton a ainsi prouvé qu’il était encore capable de concourir au plus haut niveau. « Le fait est que si Lewis n'est pas à la hauteur, je vous le dirai. Mais vous ne pouvez jamais douter de Lewis, n'est-ce pas ? N'oubliez pas qu'il a commencé à l'âge de huit ans. Nous sommes partis d'un HLM, nous avons travaillé dur pour arriver là où nous sommes, et chaque jour il continue à faire le même travail, donc il ne vient jamais [ici] à moitié - il vient à fond et donne tout ce qu'il a », a confié son père, Anthony Hamilton, dans des propos relayés par le site officiel de la Formule 1.

«Il a encore tout ce qu'il faut pour courir au sommet»

Avec cette victoire, Lewis Hamilton a fait le plein de confiance. Anthony Hamilton estime que son fils a encore les capacités pour se battre aux avant-postes, ce qui doit probablement rassurer sa future équipe, Ferrari : « Vous vous remettez en question et vous vous demandez si vous êtes encore assez bon, assez jeune, assez fort. Le fait est que je connais Lewis et qu'en ce qui me concerne, il a encore tout ce qu'il faut pour courir au sommet, et il faut parfois le rappeler. Mais il sait qu'il a tout ce qu'il faut, et c'est un énorme regain de confiance pour lui aujourd'hui. »