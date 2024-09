F1 : Le boss de Red Bull fait une annonce inquiétante

Jean de Teyssière

Lors du Grand Pric de Singapour, Red Bull n’a une nouvelle fois pas réussi à placer un pilote sur la première marche du podium. Cela fait monter le total à huit courses consécutives sans victoire pour l’écurie autrichienne. Et au vu des déclarations de Christian Horner, c’était attendu, lui qui admet que McLaren était largement au-dessus.

L’avance de Max Verstappen ne fond pas encore comme neige au soleil, mais il va commencer à y avoir urgence. Alors qu’il ne reste que six courses, Max Verstappen n’a que 52 points d’avance sur Lando Norris. Les prochaines courses vont être extrêmement importante, si le Néerlandais veut remporter un quatrième titre de suite.

«L’écart était trop grand»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Christian Horner, le directeur de Red Bull, a été interrogé sur la deuxième place de Max Verstappen à Singapour : « Tout d’abord, félicitations à McLaren et Lando, ils avaient clairement la meilleure voiture en piste, ils étaient dans une autre catégorie. L’écart avec Lando était important dans la première partie de la course, et avec les pneus durs, nous avions l’air en meilleure forme, mais l’écart était trop grand et sur cette piste c’est historiquement très difficile de dépasser. Cela aurait pu basculer pour nous, Lando a touché le mur une première fois, puis il l’a touché une deuxième fois. De toute évidence il s’en est bien tiré ! C’était juste pour lui dire [à Norris] qu’il était un veinard. Taper le mur une fois est généralement un signal d’alarme. Le taper deux fois, c’est que quelqu’un veille sur vous. Mais on a devancé le reste du peloton donc on a retrouvé un peu de performance, Max a fait une bonne course et nous avons terminé 2e. »

«On a commencé en retrait»

« En tant qu’équipe, nous voulions éviter une répétition de l’année dernière à Singapour, et les efforts déployés pour préparer cette course ont permis de donner aux pilotes une meilleure voiture et plus de confiance dans la direction du développement, poursuit-il. Toute l’équipe a travaillé très dur ce week-end. On a commencé en retrait, on a fait des changements et Max a extrait toute la performance de la voiture pour faire une très belle course. Checo a pris un bon départ, fait de bons premiers tours, mais il a perdu en motricité. Il faut être rapide pour dépasser et il a perdu du temps derrière Hülkenberg. Il a pu se classer 10e. »