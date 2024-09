F1 : «C’était amusant», il éclipse Verstappen et s’enflamme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lando Norris continue de menacer Max Verstappen après sa victoire au Grand Prix de Singapour ce dimanche, tandis que le Néerlandais a fini derrière lui à la deuxième position. Interrogé après la course, le pilote McLaren était largement satisfait de cette « course incroyable » pour lui et son équipe.

La série continue pour Max Verstappen. Après sept courses sans victoire, le Néerlandais de Red Bull espérait retrouver le chemin du succès ce dimanche à Singapour, mais c’est une nouvelle fois Lando Norris qui a grimpé sur la plus haute marche du podium, pour la troisième fois de la saison. Au classement, le Britannique grappille huit points à Max Verstappen et ne cachait pas sa joie à l’issue de son succès.

F1 : Il prépare un sale coup à Verstappen https://t.co/Zcytk0HTMD pic.twitter.com/V0FMkttDrm — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

« J’ai volé toute la course »

« C’était une course incroyable. J’ai eu trop de moments chauds, mais je pense que c’était sous contrôle à part ça ! La voiture était exceptionnelle, donc j’ai pu attaquer. J’ai volé toute la course, c’était difficile, je suis un peu à bout de souffle, mais c’était amusant », a confié Lando Norris, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto et MotorSport.

« On a pris le maximum de points »

« Ce n’est pas qu’on attaque trop, des fois c’est qu’on est trop tranquille ! Ou un peu des deux, je ne sais pas. Mais c’est difficile, on bloque vite les pneus. C’était bien, on a pris le maximum de points, Oscar est aussi sur le podium donc c’est une bonne journée pour l’équipe », savoure le Britannique de McLaren, fatigué après l’une des courses les plus éprouvantes de la saison : « Un peu comme au Qatar l'année dernière (lorsque plusieurs pilotes avaient souffert de la chaleur). Mais je n'y suis pas allé de main morte [aujourd'hui]. J'aurais pu y aller beaucoup plus doucement, donc je suis un peu étourdi en ce moment. Mais tout va bien. »