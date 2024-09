F1 : Proche de la catastrophe, Verstappen jubile !

Jean de Teyssière

La saison de Formule entame son sprint final, qui pourrait être haletant. Lors du Grand Prix de Singapour, Lando Norris s’est imposé devant Max Verstappen, qui perd à nouveau sept points et n’a plus que 52 points d’avance sur le pilote britannique. Le triple champion du monde a limité la casse à Singapour et semble soulagé.

Lors des essais libres à Singapour, Max Verstappen n’avait pas trouvé son rythme et estimait même que la seule chose qu’il pouvait viser était la Q3. Finalement, il a terminé deuxième, derrière Lando Norris qui continue de grappiller des points, alors qu’il reste six Grands Prix à disputer...

«J’étais plus à l’aise»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen était soulagé par sa deuxième place à Singapour : « Si l’objectif est d’à nouveau être champion du monde ? Oui, ça l’est… En général, McLaren est plus forte en ce moment, mais cela peut aussi changer très vite. Nous devons juste continuer à essayer. Bien sûr, nous ne sommes pas contents de cette deuxième place, donc maintenant il faut essayer de s’améliorer de plus en plus. C’est tout ce qu’on peut faire - essayer de renverser la tendance, ne pas toujours finir derrière. J’ai juste essayé de faire de mon mieux, de gérer mon rythme jusqu’à la fin. Je pense que c’était simplement ma course, seul avec moi-même. Le premier relais a été compliqué pour nous, beaucoup de dégradation des pneus. Le deuxième relais avec les pneus durs s’est mieux passé. J’étais plus à l’aise. C’est difficile d’attaquer dans les virages. À l’entrée et à la sortie de chaque virage, on perd de la vitesse. J’ai perdu beaucoup de temps comme ça, et les bosses et les vibreurs ralentissent aussi beaucoup. Je dirais que c’était vers la fin, dans les derniers tours, que la voiture était un peu meilleure. Mais dans l’ensemble, une course assez solitaire pour moi. »

«Nous nous sommes biens améliorés»

« Lando a fait une excellente course, et il a eu un super week-end, c’est certain. C’était un week-end où nous savions que nous allions avoir des difficultés. La deuxième place était le maximum que nous pouvions espérer, vu que nous avons réussi à garder une des deux McLaren derrière nous, estime Verstappen. Par rapport au début du week-end, nous nous sommes bien améliorés. C’est très positif pour nous en tant qu’équipe, sur un circuit où nous savons que nous ne sommes pas les meilleurs habituellement. Sur les réglages, on a pris une direction différente, mais cela nous donne peut-être des idées pour l’avenir. C’était un grand changement, mais le plus grand de l’année ? Je ne sais pas, c’est toujours difficile à dire. »