F1 - GP de Singapour : «Désastre» chez Red Bull, il balance

Pierrick Levallet

Deuxième du Grand Prix de Singapour ce dimanche, Max Verstappen a certainement passé une course plus agréable que Sergio Pérez. Le Mexicain a terminé en dixième position. Le pilote de 34 ans s’est livré après le Grand Prix, et a avoué que la stratégie de Red Bull était une véritable catastrophe pour lui.

Max Verstappen n’a pas réussi à mettre fin à sa période de disette ce dimanche. Le Néerlandais a terminé deuxième du Grand Prix de Singapour, derrière Lando Norris. Mais le triple champion du monde a sans doute passé une meilleure course que Sergio Pérez. Après des qualifications catastrophiques, le Mexicain a démarré le Grand Prix en treizième position. Le pilote de 34 ans a gagné trois places, puisqu’il a terminé dixième. Mais Sergio Pérez a avoué que la stratégie de Red Bull avait été un véritable désastre à ses yeux.

«La stratégie nous a fait perdre une opportunité de progresser»

« La stratégie nous a probablement fait aussi perdre une opportunité de progresser et de faire l’undercut à plusieurs personnes, quand on voit où termine Carlos. C’était un désastre complet. On a eu un bon premier tour, je suis remonté en dixième place, et c’est la position dans laquelle on a terminé. Donc c’est vraiment dommage, si l’on tient compte de cela » a lancé le deuxième pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Lando Norris savoure sa 3e victoire

Lando Norris, lui, n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer sa troisième victoire de la saison. « C’était une course incroyable. J’ai eu trop de moments chauds, mais je pense que c’était sous contrôle à part ça ! La voiture était exceptionnelle, donc j’ai pu attaquer. J’ai volé toute la course, c’était difficile, je suis un peu à bout de souffle, mais c’était amusant » a lancé le pilote de McLaren. Reste maintenant à voir si Red Bull tirera les leçons de ses erreurs pour ne pas les reproduire aux Etats-Unis le 20 octobre prochain.