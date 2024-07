F1 : «L’odeur du sang», il s’enflamme pour Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Lewis Hamilton a obtenu la 104ème victoire de sa carrière, chez lui à Silverstone, à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Dans une fin de course parfaitement manœuvrée, le septuple champion du monde a fait office d’un véritable expert comme l’a rappelé l’ancien pilote Mark Webber, qui a affirmé que ce dernier avait senti « l’odeur du sang ».

Lewis Hamilton revit. Et pour cause, cela faisait bientôt trois ans que le septuple champion du monde ne s’était plus imposé en Formule 1. « King Lewis » a mis fin à la malédiction dimanche dernier en remportant « son » Grand Prix de Grande-Bretagne devant Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren). Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, l’ancien pilote Mark Webber a analysé ce succès historique d’Hamilton.

« C’est à ce moment-là qu’il a senti l’odeur du sang »

« C’était le mode ’bête’, et à domicile". Je pense que c’était à la fin du premier relais, lorsqu’on voyait arriver la pluie, et c’est à ce moment-là qu’il a senti l’odeur du sang », a confié l’Australien. « C’est comme un requin dans l’océan. C’est Hamilton qui se dit qu’il a sa chance. Il se dit qu’il va mettre la pression sur tout le monde autour de lui. Il sait qu’il a l’expérience. Et il sait qu’il a déjà beaucoup gagné ici. Il a pris cette course à son compte, les décisions clés, il a mené l’équipe. Il a fait ce qu’il voulait, quand il le voulait ».

« Je suis un grand fan de Lewis »

« Il faut donc garder la tête froide. Je suis un grand fan de Lewis. Je sais que j’ai dit qu’il était en marge des résultats, mais [je me suis demandé] ’Où est cette motivation ? Où est cette flamme ?’ Mais si vous lui donnez un éclair de quelque chose comme nous l’avons vu, alors vous le voyez », conclut Mark Webber, bluffé comme tous par la performance de Lewis Hamilton.