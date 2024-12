F1 : Grosse frayeur pour Verstappen, il sort du silence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde pour la 4ème fois consécutive, Max Verstappen n'a plus rien à jouer lors de la dernière course de la saison ce week-end à Abu Dhabi. Le pilote néerlandais s'élancera de la 4ème place sur la grille de départ dimanche, mais les choses auraient pu être bien différentes. En effet, il est passé tout près de foncer dans le mur avant de passer la ligne d'arrivée.

Max Verstappen connaît pour le moment un week-end assez mouvementé à Abu Dhabi, où se déroule le dernier Grand Prix de la saison. Le pilote néerlandais tentera d'aller chercher une nouvelle victoire cette saison, mais il faudra sûrement se défaire des McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri. Toutefois, lors de la troisième séance de qualifications, il a failli passer à la trappe en allant percuter un mur. Il s'est montré rassurant après la course.

Verstappen proche de la catastrophe

Bien parti, Max Verstappen a manqué d'équilibre dans le dernier virage et a dérapé. Le Néerlandais s'est rattrapé avant de signer le meilleur temps provisoire, qui n'a pas tenu longtemps. « Quand je faisais face au mur, je me suis dit que ça pourrait piquer, mais ce n'était pas rapide. Tout au long du week-end, nous n'avons pas trouvé le bon point, malheureusement. Nous étions peut-être bien en Q1 et Q2, mais la plupart du temps, les autres avortaient leurs tours avec des pneus neufs, et à chaque fois, au début de la séance, les gens derrière moi avaient des pneus usés et non neufs » a-t-il réagi dans des propos rapportés par Motorsport.

«Je me suis dit que ça pourrait piquer»

Ce problème dans le dernier virage ne serait pas dû au hasard. Max Verstappen a expliqué souffrir de quelques problèmes d'équilibre avec sa voiture. « La voiture n'était jamais vraiment bien ancrée, c'était difficile dans certains virages et il était très difficile d'être constant. Cela s'est produit dans de nombreux virages différents, car si vous essayez d'en régler un ou deux, quelque chose d'autre se produit dans un autre virage » poursuit-il.