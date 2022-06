Formule 1

F1 : Deux nouvelles écuries majeures en 2026 ?

Publié le 27 juin 2022 à 17h35 par Dan Marciano

Performants en Endurance ces dernières années, Porsche et Audi devraient débarquer en Formule 1 dans les prochaines années, en 2026. Une information confirmée ce dimanche par le PDG du groupe Volkswagen, Herbert Diess. Le responsable a évoqué la popularité de la marque F1 aux Etats-Unis, mais aussi les changements attendus pour justifier cette arrivée.

Deux nouveaux acteurs devraient débarquent dans le monde de la Formule 1. Ce n'est pas pour tout de suite, mais le rendez-vous est prix. PDG du groupe Volkswagen, Herbert Driess a ouvert la porte à une arrivée prochaine d'Audi et de Porsche en F1. « Si nous nous impliquons dans la catégorie reine de la course automobile, ce sera uniquement avec un partenaire solide. Les discussions se poursuivent, les règlements n’ont pas encore été votés. La F1 avance pas à pas et nous suivons cela de près. Bien entendu nous avons des pistes, des noms ont circulé, mais pour l’instant nous ne pouvons rien dire. Cela aurait dû être voté fin juin mais il semble que ce sera juillet. Un petit retard uniquement » a-t-il confié. Selon les dernières rumeurs, Audi entrera avec sa propre équipe, tandis que Porsche pourrait s'associer à Red Bull. Un pari pour ces deux marques, qui ont marqué l'histoire de l'Endurance.

La question du marketing évoquée

Herbert Driess a évoqué cette arrivée en évoquant la popularité grandissante de la Formule 1 aux Etats-Unis. « Nous avons plusieurs raisons pour cela. Tout d’abord, la Formule 1 connaît une évolution extrêmement positive dans le monde entier. La F1 n’a pas été très visible en Amérique pendant longtemps, mais ce qui s’y passe maintenant en termes de marketing est incroyable. La série Netflix que vous connaissez peut-être a suscité une énorme augmentation de l’intérêt du public en Amérique, une énorme augmentation de l’intérêt du public en Asie et beaucoup plus d’intérêt de la part des jeunes. Si l’on considère les plus grands sports du monde, dans le sport automobile, seule la Formule 1 compte. Le contraste avec les autres branches du sport automobile s’accentue également. Donc si l’on veut faire du sport automobile, nous devons être en Formule 1. C’est là que l’effet est le plus important » a déclaré le responsable.

La F1, une marque du futur