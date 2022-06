Formule 1

Formule 1 : Il implore son pilote de rester

Publié le 27 juin 2022 à 7h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le doute plane quant à l’avenir de Sebastian Vettel en Formule 1, Mike Krack, le patron d’Aston Martin, a fait part de sa volonté de voir le quadruple champion du monde rester dans l’écurie britannique la saison prochaine, même si son contrat expire fin 2022.

Depuis plusieurs années maintenant, Sebastian Vettel voit son nom être plus ou moins régulièrement cité dans des rumeurs de potentielle retraite. Dès 2020, lorsque la Scuderia Ferrari avait décidé de ne pas renouveler le contrat du quadruple champion du Monde de Formule 1, de nombreux fans et observateurs redoutaient que ce dernier ne décide de raccrocher. Finalement, l’ancien membre de Red Bull avait décidé de rejoindre Aston Martin en 2021. Si beaucoup espéraient voir Vettel monter régulièrement sur le podium avec l’écurie britannique, le bilan s’avère décevant. Hormis une deuxième place miracle lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, l’Allemand connait toutes les peines du monde à entrer dans la zone des points avec sa monoplace. Cette saison, il n’a marqué que treize petits points en sept courses, lorsque Aston pointe à la huitième place (sur dix) du classement constructeurs (16 points), larguée par les top teams. Ce manque cruel de performances pourrait-il pousser « Seb » à raccrocher sa combinaison ? En tout cas, l’homme aux 53 victoires en Grand Prix s’est récemment montré évasif quant à la suite de la carrière : « Il y a beaucoup de questions que je me pose. […] L'avenir dépend de cette année et des courses qui arrivent. Je n'ai pas encore pris ma décision. L'été est le moment propice à la discussion donc nous verrons là » déclarait-il en marge du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2022, dans des propos rapportés par Motors Inside . Si Vettel est en pleine réflexion, son écurie n’a qu’une idée en tête : le conserver.

« Nous aimerions qu’il reste pour longtemps »