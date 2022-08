Formule 1

Coup de théâtre, Red Bull sur le point de disparaître

Spécialisé plutôt dans l'Endurance, Porsche pourrait débarquer en Formule 1 en 2026. Pour performer au meilleur niveau, le constructeur allemand pourrait s'allier à la puissante marque énergisante. Un document a fuité il y a quelques jours. Volkswagen, qui détient la marque, pourrait racheter des parts de la marque autrichienne et obtenir un pouvoir de décision.

Les forces s'inversent en Formule 1. Dominateur pendant des années, Mercedes accuse le coup depuis la saison dernière. Les Flèches d'Argent sont concurrencées aujourd'hui par Ferrari, qui peut s'appuyer sur sa connaissance du milieu et sur le talent de Charles Leclerc, mais aussi par Red Bull. Au sommet de son art au début des années 2010 grâce à Sébastian Vettel, l'écurie autrichienne n'avait pas réussi à se maintenir au sommet. Mais depuis, Red Bull a mis les moyens pour retrouver le haut du podium. La marque énergisante peut compter sur la fougue de Max Verstappen, présenté comme un prodige lors de son arrivée en Formule 1 et qui a confirmé les attentes placées en lui. Champion du monde la saison dernière, le Néerlandais pointe à la première place au classement général. Son coéquipier Sergio Perez est actuellement à la troisième place.

Porsche va s'associer à Red Bull

Red Bull mène les débats, mais dans les prochaines années, le paysage de la Formule 1 devrait radicalement changer. Deux grandes marques devraient débarquer dans les paddocks : Audi et Porsche. Le premier devrait entrer avec sa propre épique. Quant à Porsche, il devrait s'associer à Red Bull. Récemment, un document officiel a fuité sur internet. Il est question d'un rachat de 50% des parts de Red Bull Racing par la puissante marque allemande, détenue par Volkswagen. Autrement dit, les deux équipes devraient s'associer pour poursuivre leur route vers les sommets. Un document effacé quelques heures plus tard.

Une alliance qui va débuter en 2026

En conséquence, l'équipe Red Bull devrait changer de nom et opter pour Porsche. Spécialisé dans l'Endurance, performant notamment lors des 24 Heures du Mans, le constructeur allemand compte s'appuyer sur la savoir-faire des ingénieurs autrichiens pour rivaliser avec Ferrari et Mercedes. Comme l'a confié Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen, groupe auquel appartiennent Audi et Porsche, les deux marques devraient débarquer dans le paddock en 2026. Il avait justifié son arrivée en Formule 1 il y a quelques semaines. La team attend l'entrée en vigueur des nouvelles règles sur le moteur pour débuter, afin d'éviter de prendre du retard sur ses concurrents.

Porsche justifie son arrivée en Formule 1