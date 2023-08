Viré à cause de Messi, il balance tout

Arnaud De Kanel

Lionel Messi continue de déchainer les passions. Depuis ses débuts avec l'Inter Miami, la Pulga impressionne en MLS et tout le monde veut voir le champion du monde. Un employé du club en a fait les frais car après après réclamé un autographe à l'ancien joueur du PSG, il s'est fait virer.

La folie s'est emparée des Etats-Unis. Depuis l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, la MLS connait un succès phénoménal. L'impact de l'attaquant argentin est colossal et sa cote de popularité plus élevée que jamais. Il est très compliqué pour ceux qui croisent sa route de ne pas lui demander un selfie ou un autographe, personnel du club compris. Un employé de l'Inter Miami a interpellé Messi et ça lui a couté cher puisqu'il s'est fait licencier.

«Il m’a donné son autographe»

Il livre ce récit surréaliste pour UOL . « J’ai dû nettoyer les toilettes du secteur où se garent les bus. Heureusement, j’étais dehors quand le bus est arrivé et tous les joueurs sont sortis. Le dernier était Messi. Tout ce que vous aviez à faire était de lui crier 'hey, champion du monde !' et il se tournait pour regarder. J’ai soulevé ma chemise d’uniforme, j’avais le maillot de l’Argentine et un marqueur. Il m’a donné son autographe », se remémore-t-il, avant de poursuivre.

«Ça valait chaque seconde»