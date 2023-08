Un clash éclate avec Messi, sa réaction est amusante

Pierrick Levallet

Ayant signé à l'Inter Miami cet été après avoir refusé de prolonger au PSG, Lionel Messi semble revivre. L'Argentin se montre nettement plus impliqué sous ses nouvelles couleurs, et il n'hésite pas à aller au clash avec ses adversaires. Récemment, c'est le joueur d'Orlando City Felipe qui en a fait les frais. Et certains s'en sont amusés sur les réseaux sociaux.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi n’a pas souhaité poursuivre l’aventure dans la capitale. L’Argentin a claqué la porte et a signé libre à l’Inter Miami cet été. Et depuis son arrivée en MLS, La Pulga semble revivre. Ayant déjà ouvert son compteur buts sous ses nouvelles couleurs, le champion du monde se montre particulièrement impliqué dans le jeu de son équipe.

À peine arrivé, Messi déclenche déjà un clash en MLS

Et face à Orlando City ce jeudi, Lionel Messi s’est fait remarquer. Les caméras ont en effet filmé une altercation entre le septuple Ballon d’Or et Felipe. « Pourquoi tu ne faisais pas ça avec Sinaly Diomande en Ligue 1 ? » l’a alors interpellé un internaute sur les réseaux sociaux.

🤣🤣🤣🤣 https://t.co/q5Gxhs8k6L — Sinaly Diomande (@SDiomande2) August 3, 2023

Sinaly Diomande s'en amuse sur les réseaux sociaux

Et la réaction du défenseur de l’OL ne s’est pas faite attendre. En effet, le joueur de 22 ans s’est empressé de répondre avec plusieurs émojis riant aux larmes. La critique envers Lionel Messi a visiblement amusé Sinaly Diomande, et il ne s’en est pas caché sur les réseaux sociaux.