Vente OM : McCourt lâche sa réponse, c’est la folie à Marseille !

En ce début de saison, les regards sont portés vers Pablo Longoria, Mehdi Benatia, mais aussi Roberto de Zerbi. En revanche, le nom de Frank McCourt est assez peu mentionné. Pourtant, le propriétaire de l'OM n'a pas hésité à mettre la main à la poche après une dernière saison catastrophique pour tenter de relancer la machine. Un investissement remarqué par le fils de Pape Diouf.

Comme souvent, lorsque la situation devient chaotique, on s’attarde sur ce qui va mal plutôt que sur ce qui a réussi. Ainsi, au moment de se replonger sur la dernière saison à l’OM, on se penche sur sa huitième place au classement de la Ligue 1, plutôt que sur la demi-finale de Ligue Europa. La direction s’est retrouvée fragilisée et a dû rebâtir un nouveau modèle autour du duo Pablo Longoria-Mehdi Benatia. Pour reconstruire le groupe, l’OM a décidé de s’appuyer sur Roberto de Zerbi, un nom claquant, apprécié des plus grands.

Karim Diouf est enthousiaste

Fils de Pape Diouf, Karim Diouf a souligné le renouveau de l’OM. « Pablo Longoria avait du potentiel mais c’est vrai qu’il était un peu au four et au moulin. Je trouve ça bien le fait de se rabattre sur l’institution et de laisser Medhi Benatia. Il est jeune, il était agent et il connaît le football des dernières années puisqu’il a arrêté sa carrière en 2021 […] Le fait d’avoir recruté De Zerbi et tous les autres, on a une chance inouïe » a confié le fils de l’ancien président de l’OM.

McCourt refuse la vente et met en place une équipe XXL

Mais un autre acteur majeur se fait plutôt discret depuis le lancement de la saison. Aperçu au Vélodrome il y a quelques semaines, Frank McCourt fait très peu parler de lui. Pourtant, le propriétaire américain a renouvelé son engagement avec l’OM et a cassé sa tirelire pour offrir une équipe compétitive à son entraîneur. « Quand McCourt est arrivé, il a investi une belle somme pour tenter quelque chose. Je pense que moins on entend parler de McCourt, mieux l’OM se porte. L’arrivée de De Zerbi ? McCourt n’avait pas le choix, il dit qu’il ne veut pas vendre avec la dernière saison qui a été catastrophique. Si on se rate, on ne pourra peut-être pas le refaire l’année prochaine » a-t-il lâché sur le plateau de Football Club Marseille.