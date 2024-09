«Un sale mec», il en rajoute une couche sur son clash avec Daniel Riolo  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait, au micro de RMC, Daniel Riolo n’est pas habitué à avoir sa langue dans sa poche. Habitué des clashs, il s’est notamment chauffé avec Daniel Dupraz, il y a quelques années maintenant. Entre les deux hommes, c’était devenu très tendu et voilà que mercredi, l’ex-entraîneur de Toulouse est revenu sur son accrochage avec Riolo.

En 2016, SFR Sport avait organisé la rencontre entre Daniel Riolo et Pascal Dupraz afin que les deux hommes s’expliquent en raison des tensions qui existaient entre eux. « Je viens, mais j’ai les glandes de venir. On va discuter. C’est facile de parler derrière un micro. J’accepte les mecs qui critiques. Sans fondement, j’arrive pas à comprendre. Ça ne t’arrives pas de te regarder dans la glace ? De te dire je suis un sale mec », lâchait notamment Dupraz lors de son échange avec Riolo.

« Je n’ai rien contre lui, mais apparemment, il a tout contre moi »

8 ans plus tard, au micro du Mouv, Pascal Dupraz est revenu sur son clash avec Daniel Riolo. A propos de cet accrochage, il a alors confié : « Je n’ai pas compris pourquoi il s’en prenait toujours à moi. Je ne comprends pas. J’ai entendu qu’il me traitait de menteur. Par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Je ne le connais. J’ai simplement appris à la connaitre. Je n’ai rien contre lui, mais apparemment, il a tout contre moi. C’est comme ça, c’est la vie ».

« Dès que j’ouvre ma gueule, il me découpe »

« Mais il est toujours en train de me découper, tout le temps. Dès que j’ouvre ma gueule, il me découpe, il me découpe. Il y a des gens comme ça qui ont le savoir sur le métier que j’ai l’humilité de considérer très difficile à maitriser. Moi plus je suis dans le football, plus j’ai le sentiment de le connaitre, moins je le connais. Et il y a des gens qui n’ont jamais été dans le foot, mais qui le connaissent parfaitement, mieux que nous », a poursuivi Pascal Dupraz.