Un phénomène du PSG galère, ce moment qui a tout changé

Alexis Brunet

Cela fait un moment maintenant que Warren Zaïre-Emery est considéré comme un crack et qu’il a notamment gagné sa place de titulaire au sein du PSG. Mais contrairement à ses débuts, le Parisien semble accuser le coup dernièrement, que cela soit en club ou bien avec les Bleus. Une baisse de régime sans doute causée par sa blessure lors de sa première sélection.

Le PSG dispose dans son effectif de plusieurs jeunes joueurs très talentueux. Au milieu de terrain, le club de la capitale a notamment misé sur João Neves cet été, qui est arrivé pour 70M€ bonus compris. Mais avant le Portugais, le champion de France possédait déjà un crack dans son entrejeu, en la personne de Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery est titulaire au PSG

C’est lors de la saison 2022-2023 que Warren Zaïre-Emery a fait ses débuts en professionnel au PSG. Le milieu de terrain a été lancé dans le grand bain par Christophe Galtier, mais c’est Luis Enrique qui en a fait par la suite un titulaire au sein de l’entrejeu parisien. Le joueur de 18 ans est vu par les dirigeants du club de la capitale comme un des symboles du nouveau projet du PSG, depuis le départ de Kylian Mbappé.

Le match face à Gibraltar a tout fait basculer

Lors de ses débuts en tant que professionnel au PSG, Warren Zaïre-Emery avait impressionné tout le monde par son talent, mais dernièrement, le Français est moins à la fête. Il semble clairement avoir perdu de sa superbe et, selon les informations de L’Équipe, c’est peut-être le match face à Gibraltar qui a tout fait basculer. Lors de sa première sélection avec les Bleus, le Parisien avait trouvé le chemin des filets, mais il s’était également blessé. Une blessure qui l’a donc quelque peu stoppé dans son élan et qui pourrait avoir des répercussions encore aujourd’hui. Reste à voir si WZE arrivera à retrouver son plein potentiel et donc à s’imposer comme un titulaire en équipe de France.