PSG/OM : Incroyable polémique, le maire de Marseille s’en mêle

Le partenariat entre le PSG et la marque Pernod Ricard fait parler à Marseille. Ils sont nombreux au sein de la cité phocéenne à dénoncer cet accord avec l'ennemi parisien. Cette affaire prend un tournure politique puisque le maire de la ville, Benoît Payan, devrait rencontrer le PDG du groupe afin de réclamer des explications.

Benoît Payan est un maire engagé. Au cours du mercato estival, il n’avait que très peu goûté à l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM en raison des accusations de violence dont il a fait l’objet. Cette fois-ci, c’est l’accord entre le PSG et le groupe marseillais Pernod Ricard qui est dans son viseur.

Payan réclame des explications

Ce mercredi, le maire de Marseille a annoncé qu’il allait bientôt s’entretenir avec le PDG de la marque Alexandre Ricard. « Je n'étais pas content de voir ça, franchement on n’a pas bien compris. Il y a beaucoup de choses à lui dire, d’abord je vais lui demander comment et pourquoi on en arrive à aller soutenir le PSG. Ricard, la famille Ricard, le fondateur, sont des gens qui sont intrinsèquement liés à ce territoire et je leur reposerai la question du lien qu’ils ont avec ce territoire »a-t-il confié au micro de BFM Provence.

Marseille ironise sur cet accord

Malgré tout, Benoît Payan y voit un petit côté positif. « Est-ce qu’il faut y voir le fait que les Marseillais envahissent Paris et prennent la main sur le PSG? Ça c’est le côté positif » a déclaré le responsable politique