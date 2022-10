Foot - PSG - OM

PSG/OM : Pendant le Classique, ils vont se retrouver

Publié le 16 octobre 2022 à 13h00

La rédaction

Alors que l’OM se déplace au Parc des Princes ce dimanche pour y affronter le PSG, cette rencontre sera l’occasion pour beaucoup de joueurs de retrouver d’anciens coéquipiers. Il y a ceux qui évoluent au sein de la même sélection, comme Kylian Mbappé et Mattéo Guendouzi, mais également Lionel Messi, Neymar et Alexis Sanchez lors de leurs années barcelonaises.

Un Classico au sommet. L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sont au coude-à-coude depuis le début de la saison, en tête du classement de la Ligue 1. Malgré un faux pas la semaine dernière contre l’AC Ajaccio (1-2), l’OM reste à trois points du PSG, qui a été tenu en échec par le Stade de Reims (0-0). Au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre sera également l’occasion de voir d’anciens coéquipiers se retrouver face à face sur la pelouse du Parc des Princes.

OM : Avant le PSG, Alexis Sanchez prépare ses retrouvailles avec Neymar et Messi https://t.co/TnBTe8QmKy pic.twitter.com/K7NuuuJJty — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Hakimi avec Balerdi et Sanchez

Les joueurs évoluant dans la même sélection nationale pour commencer, comme Mattéo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout du côté de Marseille, et Kylian Mbappé, voir Nordi Mukiele, côté parisien, tandis que Presnel Kimpembe, blessé, sera absent. Les Brésiliens Neymar, Marquinhos et Gerson se retrouveront également opposés, tout comme les Marocains Amine Harit et Achraf Hakimi. Mais il n’y a pas que des joueurs internationaux qui seront dans ce cas. En effet, le latéral du PSG retrouvera Leonardo Balerdi, avec qui il a évolué pendant 6 mois au Borussia Dortmund, ainsi qu’Alexis Sanchez, avec qui il a partagé le maillot de l’Inter Milan lors de la saison 2020-2021.

Neymar, Messi et Sanchez, le trio se retrouve

Ce Classico aura des airs barcelonais, avec les retrouvailles de Lionel Messi et Neymar avec Alexis Sanchez. Arrivé en 2011, le Chilien n’aura finalement joué qu’une saison en compagnie du Brésilien, avant de rejoindre la Premier League et Arsenal en 2014. Les anciens joueurs du FC Porto, Chancel Mbemba, Vitinha et Danilo Pereira, s’affronteront également, tandis que Dimitri Payet retrouvera un entraîneur qui a compté pour lui à l’ASSE : Christophe Galtier.