Mercato - PSG : Luis Campos passé proche de snober le Qatar, un accord secret révélé

Publié le 15 octobre 2022 à 17h00

Le Real Madrid a essuyé deux échecs face au PSG cet été. Le premier concerne Kylian Mbappé. Priorité du club espagnol, l'international français a fini par prolonger son contrat avec le club parisien. Les dirigeants merengue auraient tenté aussi de s'attacher les services de Luis Campos, mais ce dernier s'est envolé pour la capitale française, malgré un accord passé avec Florentino Perez.

La première partie de l'année 2022 a été marquée par le feuilleton Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, le joueur français a longuement hésité. Real Madrid ou prolongation de contrat ? Le choix était cornélien pour le champion du monde, qui a longuement peser le pour et le contrat avant de finalement donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi. Un choix qu'il semble regretter aujourd'hui mais qui a irrité profondément le Real Madrid. Président du club espagnol, Florentino Perez a la sensation d'avoir été trahi par Mbappé.

Campos avait un accord avec le Real Madrid

Le PSG a gâché l'été de Florentino Perez. Car en plus de Kylian Mbappé, le club parisien est parvenu à plomber un autre dossier du Real Madrid. Comme annoncé par le journaliste de Marca, Mario Cortegana, la formation merengue a urait essayé de recruter Luis Campos pour diriger le club sportif. Les négociations étaient très avancées entre les deux parties. Lors du podcast 4 Amigos , il annonce même qu'un accord avait été passé entre le Real Madrid et Luis Campos.

Le Qatar est parvenu à retourner la situation

Mais finalement, Luis Campos a lui aussi répondu favorablement à l'offre du Qatar. Pourquoi un tel revirement de situation ? Selon le journaliste, les dirigeants du PSG lui auraient promis plus d'argent, mais aussi plus de pouvoir. Mais seulement quelques mois après son arrivée, Campos pourrait bien quitter la capitale aux côtés de Kylian Mbappé selon Le Parisien . Proche de la star française, le Portugais pourrait suivre ses pas.

