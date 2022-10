Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid a tenté un incroyable coup avec Campos

Publié le 15 octobre 2022 à 16h15 - mis à jour le 15 octobre 2022 à 16h15

Le Real Madrid a tenté de plomber les plans du PSG cet été. Le club espagnol a tenté de s'attacher les services de Kylian Mbappé, avant que ce dernier ne décide de prolonger son contrat avec le club parisien. Mais Florentino Perez aurait aussi essayé de recruter Luis Campos, mais le Portugais a également répondu favorablement à la proposition de Nasser Al-Khelaïfi.

Le Real Madrid s'est cassé les dents cet été. Le club espagnol a réussi de jolis coups en recrutant Aurélien Tchouameni ou encore Antonio Rüdiger. Mais en Espagne, c'est bien le dossier Kylian Mbappé, qui a retenu l'attention. Le joueur a finalement prolongé son contrat avec le PSG. Et ce samedi, un nouvel échec du Real Madrid est révélé.





Campos a snobé le Real Madrid

Journaliste pour Marca , Mario Cortegana a révélé lors du podcast 4 Amigos que le Real Madrid avait tenté de s'attacher les services de Luis Campos pour diriger le secteur sportif. Le Portugais était sur le point d'accepter l'offre de la Casa Blanca , mais le PSG est parvenu, là-aussi, à retourner la situation.

Luis Campos est heureux au PSG, malgré les rumeurs