Mercato - PSG : Ça s’emballe déjà pour le nouveau dossier chaud de Campos

Publié le 15 octobre 2022 à 11h45

Axel Cornic

A l’affut de la moindre occasion sur le mercato, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur l’une des grandes stars du championnat italien. Il s’agirait de Lautaro Martinez, qui aurait tout récemment été approché par le Paris Saint-Germain, où l’on semble avoir particulièrement apprécié sa prestation en Ligue des Champions face au FC Barcelone (3-3). Mais d’autres clubs ont également été alertés...

Arrivé très jeune en Serie A, Lautaro Martinez s’est peu à peu fait un nom en Europe et le Scudetto raflé avec l’Inter en 2021 y est pour beaucoup. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les plus grands clubs s’intéressent à lui et cela semble désormais être le cas du PSG, qui a pourtant déjà une attaque bien fournie.

Le PSG a déjà contacté son entourage

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , au sein du PSG on aurait été séduit par la prestation de Lautaro Martinez lors du récent choc de Ligue des Champions, entre l’Inter et le FC Barcelone. Des contacts auraient rapidement été pris avec son entourage, afin de se renseigner au sujet de sa disponibilité.

Manchester United est aussi passé à l’action

Mais le PSG ne semble pas être seul en course ! Le quotidien italien explique que Manchester United aurait également approché l’attaquant argentin de 25 ans. Le club mancunien semble planifier une nouvelle révolution en attaque et Lautaro Martinez serait l’un des objectifs principaux.