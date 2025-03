PSG - Mbappé : L’annonce inattendue !

La rédaction

Après la défaite du PSG contre Liverpool (1-0), Pierre Ménès a pointé du doigt la prestation décevante de Mohamed Salah, tout en mettant Kylian Mbappé et Vinicius Jr dans le même sac. Une comparaison inattendue, alors que l’Égyptien aura l’occasion de se rattraper à Anfield le 11 mars.

Le PSG s’est incliné 1-0 au Parc des Princes face à Liverpool ce mercredi. Une victoire des Reds à l’arrachée, marquée en partie par la performance décevante de Mohamed Salah. Sorti à la 86e minute, l’attaquant égyptien n’aura pas été le poison attendu par le PSG et son remplaçant, Harvey Elliott, a lui donné la victoire aux siens.

L’analyse de Pierre Ménès

Une prestation que Pierre Ménès a décortiquée sur sa chaîne YouTube :

«On se doute que Mohamed Salah ne sera pas aussi mauvais deux matchs de suite. Franchement, autant on a eu un Vinicius et un Mbappé catastrophiques, mais franchement la performance de Salah n’était pas meilleure, voire même encore plus mauvaise que celle des deux Madrilènes.»

Une comparaison inattendue

Une comparaison assez étonnante, étant donné que Mohamed Salah a joué loin de ses terres, au PSG, tandis que Vinicius et Mbappé ont quant à eux été assez décevants (malgré la victoire 2-1 du Real Madrid) à domicile, au Santiago Bernabeu. Quoi qu’il en soit, Salah aura l’occasion de se rattraper de son match à Anfield lors du match retour contre le PSG le 11 mars.