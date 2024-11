PSG : Il annonce le vrai problème de Barcola

Alexis Brunet

Le PSG défie le Bayern Munich ce mardi, dans un match capital en Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique doit à tout prix empocher les trois points et, pour cela, elle comptera notamment sur Bradley Barcola. Ce dernier est le fer de lance de l’attaque parisienne depuis le départ de Kylian Mbappé, mais ses coéquipiers ne peuvent pas encore pleinement se reposer sur lui selon Loïc Rémy.

C’est un sacré challenge qui attend le PSG ce mardi soir. Après un début de Ligue des champions compliqué (une victoire, deux défaites et un match nul), les coéquipiers de Marquinhos ont rendez-vous avec le Bayern Munich. Cela ne sera pas facile de s’imposer sur le terrain de l’ogre allemand, mais le club de la capitale est dans l’obligation de faire un résultat, sous peine de voir la phase à élimination directe de C1 s’éloigner encore plus.

Le PSG ne peut pas encore se reposer sur Barcola

Pour faire vaciller le Bayern Munich, le PSG comptera notamment sur Bradley Barcola. L’attaquant brille en Ligue 1, mais pour le moment, c’est plus compliqué en Ligue des champions. Selon Loïc Rémy, interrogé par L’Équipe, l’ancien Lyonnais est plein de qualités, mais son équipe ne peut pas encore se reposer complètement sur lui lors des gros matches. « C'est un cap à franchir, mais pas une limite, parce qu'il a tout dans les jambes pour réussir à ce niveau. Il est fin, rapide, il sait finir. Bien sûr, il faut qu'il marque en Ligue des champions, et il faut que l'équipe puisse se reposer sur lui dans les moments plus difficiles, ce qui n'est pas toujours facile à assumer à un aussi jeune âge. Mais s'il est déjà impressionnant, il faut lui laisser le temps. »

Barcola doit se mettre au niveau de la Ligue des champions

S’il arrive à obtenir des occasions face au Bayern Munich, Bradley Barcola devra les mettre au fond. En effet, selon Loïc Rémy, l’exigence est plus élevée en Ligue des champions et il faut mettre les occasions, car elles peuvent ne pas se représenter. « La Ligue des champions m'a fait réaliser une chose. Quand tu rates une occasion, tu comprends assez vite qu'elle ne reviendra pas aussi souvent qu'en Championnat. C'est une exigence, et une difficulté. Et puis, collectivement, le PSG n'a pas autant de marge qu'en L1 et cela se reflète forcément sur la qualité des ballons qui lui arrivent, en Ligue des champions. »